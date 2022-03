Poljski, njemački i ostali strani mediji jučer su pisali i prenijeli kako Roberto Soldić (20-3) prelazi u UFC. Roberto je prošlog vikenda bio u Londonu na UFC-u zajedno sa svojim menadžerom Ivanom Dijakovićem, odrađen je sastanak sa čelnicima najjače svjetske organizacije slobodne borbe i navodno je, prema novinarskim pisanjima, sve dogovoreno. Vijest o pregovorima je potvrdio i Ariel Helwani, jedan od najpoznatijih MMA novinara, a prenijeli su informaciju i ugledni mediji poput Bild Sporta.

Fotografija sve govori

Također, prije 4 dana na Twitteru je osvanula fotografija (gore) koja puno toga govori. Na njoj možemo vidjeti grupu ljudi za koju se navodi da je sudjelovala na sastanku. Znači, Roberto zajedno sa svojim ljudima i glavni direktor UFC-a Hunter Campbell.

'Pregovaramo i s KSW-om'

Jučer Roberta Soldića nismo uspjeli dobiti, ali nam se zato jutros javio njegov menadžer Ivan Dijaković i objasnio kako stoje stvari...

"Ovakva je situacija. Roberto još imas ugovor s KSW-om do ljeta, Istina je da smo bili u Londonu, da smo pregovarali s UFC-om, da smo razgovarali s Hunterom i sad ćemo vidjeti. No, isto tako, pregovaramo i s KSW-om, ali postoje još 3 organizacije koje žele Roberta, One Championship organizacija, Bellator i PFL. Znači, dok ne istekne ugovor s KSW-om, Roberto ništa novo ne smije potpisati. Tek kad istekne ugovor s KSW-om, onda se može potpisati novi za novu organizaciju. Ili, ako bi mu KSW dao relase, ako bi ga sam pustio, onda bi mogao potpisati za UFC", kazao nam je Ivan Dijaković.

Kako bilo, čini nam se kako bi Roberto Soldić mogao, ako bude zadovoljan financijskom ponudom, prijeći u UFC na ljeto, ali prvo mora odraditi ugovor do kraja. Naravno, do tad će sve opcije držati otvorenim, čisto zbog održavanja cijene i pozicije za što bolje pregovore odnosno ugovor...

'Ništa prije završetka ugovora s KSW-om mi ne smijemo potpisati'

"Ništa prije završetka ugovora s KSW-om mi ne smijemo potpisati", naglašava nam Ivan Dijaković.

Kako bilo, Roberto Soldić nam je nekoliko puta već u prijašnjim razgovorima kazao kako ga UFC želi i kako od njih uvijek ima ponudu na stolu, ali isto tako i kako će otići tamo gdje mu najbolje plate...

"Svi živi Roberta traže, svi od UFC-a preko Bellatora, ma svi. Gdje kod postoji neka organizacija, svi bi htjeli da se Roberto kod njih bori. One Championship isto, javili su nam se svi osim, doduše, Bellatora. No, sve je to biznis pa ćemo vidjeti s ponudama", rekao nam je vlasnik poznate UFD dvorane (gyma) Ivan Dijaković. 14. prosinca 2021., uoči njegove borbe u Gliwicama protiv slavnog Mameda Khalidova koju je dobio.

'UFC mene želi, nije to tajna. No, postoji i mogućnost da odem negdje drugdje, ako me netko više plati'

Soldić nam je na to istog dana kazao...

"UFC mene želi, nije to tajna. Postoji mogućnost odlaska u UFC, naravno. No, postoji i mogućnost da odem negdje drugdje, ako me netko više plati. Negdje gdje mi ponude dobar ugovor, znate... Mene samo ugovor zanima. Normalno, UFC je san. Kad sam krenuo u ovaj sport, htio sam se boriti jednog dana u UFC-u. No, polako, doći će i to... Ne moram, nisam nikad nikog tražio pa niti sad neću tražiti da se dogodi. Sve je došlo samo od sebe, tako će doći i to. Ako prijeđem u UFC, borio bi se u velteru".

Inače, prema poljskim izvorima, riječ je o izuzetno velikom ugovoru te bi Soldić odmah postao jedan od bolje plaćenih boraca u velter kategoriji. Koliko je ogromna ponuda UFC-a govori još jedan navodni detalj iz ugovora. Prema njemu bi Soldić trebao pobijediti u samo tri borbe kako bi dobio napad na pojas.

Za spomenuti kako Roberto Soldić u karijeri ima 20 pobjeda i tri poraza. U seriji je od sedam pobjeda, od čega ih je šest ostvario nokautom. Od 20 pobjeda, u njih 19 je slavio prekidom.