Najbolji hrvatski MMA borac Roberto Robocop Soldić uskoro će potpisati s UFC-om, navode poljski mediji. Ovaj neustrašivi nokauter godinama je istaknuti borac u velter kategoriji, s ozbiljnim pedigreom da nešto veliko napravi u karijeri s one strane bare. U najvećoj poljskoj i europskoj krovnoj organizaciji slobodne borbe, KSW-u, drži već dva pojasa prvaka i apsolutno je prvo ime euro MMA scene. No, očito je došlo vrijeme za iskorak života...

Sastanak u Londonu

Vitez iz Viteza je prošlog vikenda bio u Londonu na UFC-u zajedno sa svojim menadžerom Ivanom Dijakovićem, odrađen je sastanak sa čelnicima najjače svjetske organizacije slobodne borbe i navodno je sve dogovoreno...

UFC već duže vrijeme želi Soldića

UFC-ovu ponudu odbijao je Soldić par puta, ali ovog puta se čini kako je sve dogovoreno. Prema poljskom Lowkingu, Soldić je sve dogovorio s predsjednikom UFC-a Danom Whiteom. Da je vjerojatno riječ o točnim glasinama, donekle potvrđuje i to što je Soldić podijelio objavu na svojem profilu. Vijest o pregovorima je potvrdio i Ariel Helwani, jedan od najpoznatijih MMA novinara, a prenijeli su je brojni strani mediji, među njima i oni ugledni poput Bild Sporta.

Nekoliko puta smo s Robertom razgovarali na temu prelaska u UFC

Roberto Soldić nam je nekoliko puta već u prijašnjim razgovorima kazao kako ga UFC želi i kako od njih uvijek ima ponudu na stolu, ali isto tako i kako će otići tamo gdje mu najbolje plate...

"Svi živi Roberta traže, svi od UFC-a preko Bellatora, ma svi. Gdje kod postoji neka organizacija, svi bi htjeli da se Roberto kod njih bori. One Championship isto, javili su nam se svi osim, doduše, Bellatora. No, sve je to biznis pa ćemo vidjeti s ponudama", rekao nam je Soldićev menadžer i vlasnik poznate UFD dvorane Ivan Dijaković. 14. prosinca 2021., uoči njegove borbe u Gliwicama protiv slavnog Mameda Khalidova.

Soldić nam je na to istog dana kazao:

'Nije to tajna'

"UFC mene želi, nije to tajna. Postoji mogućnost odlaska u UFC, naravno. No, postoji i mogućnost da odem negdje drugdje, ako me netko više plati. Negdje gdje mi ponude dobar ugovor, znate... Mene samo ugovor zanima. Normalno, UFC je san. Kad sam krenuo u ovaj sport, htio sam se boriti jednog dana u UFC-u. No, polako, doći će i to... Ne moram, nisam nikad nikog tražio pa niti sad neću tražiti da se dogodi. Sve je došlo samo od sebe, tako će doći i to. Ako prijeđem u UFC, borio bi se u velteru".

Inače, prema poljskim izvorima, riječ je o izuzetno velikom ugovoru te bi Soldić odmah postao jedan od bolje plaćenih boraca u welter kategoriji. Koliko je ogromna ponuda UFC-a govori još jedan navodni detalj iz ugovora. Prema njemu bi Soldić trebao pobijediti u samo tri borbe kako bi dobio napad na pojas.

Za spomenuti kako Roberto Soldić u karijeri ima 20 pobjeda i tri poraza. U seriji je od sedam pobjeda, od čega ih je šest ostvario nokautom.