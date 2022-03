Čini se kako je došlo vrijeme da se najbolji hrvatski MMA borac Roberto Soldić (20-3) zaputi preko bare, u elitni UFC! Jučer su poljski, njemački ali i ostali strani mediji pisali i prenijeli kako je Vitez iz Viteza sve dogovorio s UFC-om u Londonu.

Prema Bildu, riječ je o izuzetno velikom ugovoru, te bi Soldić odmah postao jedan od bolje plaćenih boraca u velter kategoriji. Koliko je jaka ponuda UFC-a govori još jedan navodni detalj iz ugovora. Soldić bi trebao pobijediti u samo tri borbe kako bi dobio napad na pojas i ostvario svoj san. Nakon što je poljski portal Lowking donio vijest, Roberto ju je i podijelio na svoj Facebook profil, te tako zagolicao maštu dodatno...

Fotografija puno toga govori

Također, prije 4 dana na Twitteru je osvanula fotografija koja puno toga govori. Na njoj možemo vidjeti i grupu ljudi za koju se pretpostavlja da je sudjelovala na sastanku. Znači, Roberto zajedno sa svojim ljudima i glavni direktor UFC-a Hunter Campbell.

Kasno sinoć pokušali smo doći do Roberta, ali nismo uspjeli, nije nam odgovorio još na poruku. Tako se službena potvrda još čeka. Međutim, sam je u veljači dao veliki intervju za poznati MMA junkie, a sad je slika dosta kristalno jasna...

'Ljudi razmišljaju samo o UFC-u'

"Ljudi razmišljaju samo o UFC-u. To je najveća organizacija, san svih nas koji se time bavimo i svi gledaju UFC. Bio sam često u Americi i borci su čuli za KSW, ali to nitko ne gleda tamo. Mi smo europska organizacija, to prati cijeli kontinent. Ipak, ograničeni smo. Kada ste u UFC-u, gleda vas cijeli svijet", započeo je Soldić i krenuo na "respect" u slobodnoj borbi, odnosno kako on osobno kotira u tome?

'Neki ljudi vas ne doživljavaju, ali uglavnom se dobro odnose prema meni i poštuju moju zemlju'

"Poštuju li me ljudi? Baš i ne jer me stalno pitaju tko sam ja uopće i što je KSW. Samo neka probaju ući u kavez KSW-a s nekim od tih boraca. Baš sam zbog KSW-a spreman na sve što me čeka u UFC-u. Neki ljudi vas ne doživljavaju, ali uglavnom se dobro odnose prema meni i poštuju moju zemlju", dodao je.

"Poznajem Amerikance, oni vole pričati. No, prvo želim tamo ugovor, a onda ću se pokazati u kavezu i dati ljudima ono što žele vidjeti, nokaute. Oni vole kad nekog ubiješ jednim udarcem", kazat će Roberto i nastaviti govoriti o svojim planovima:

"Naravno da se želim boriti s McGregorom, ali moram stati u red, puno je takvih. Četiri godine čekao sam borbu protiv Khalidova, sad sam u sjajnoj poziciji. Vidjet ću što mi KSW nudi, spominje Ibragima kao mogućeg protivnika. Sad me svi prozivaju, to tako ide."

'Tek imam 27'

"Ostalo mi je još 6-7 godina, tek mi je 27. Znam koliko opasnu ljevicu imam i desni direkt. Radim probleme svima. Treniram s Mousasijem, on mi je rekao da ću biti UFC prvak. Ali prvo moram doći do ugovora, to mi je prvi cilj. Kad odem tamo dat ću ljudima ono što žele. Žele nokaute, one koji ubijaju jednim udarcem", zaključio je Soldić.

Kako bilo, prema pisanju ljubitelja slobodne borbe, društvenim mrežama, fanovi su oduševljeni. Amerikanci vole brutalne u kavezu tipove poput Roberta koji imaju ono nešto.

"Mogao bi biti ono nešto, prodrmati diviziju i organizaciju", slažu se fanovi. Roberto u posljednjih 20 borbi ima 19 nokauta.