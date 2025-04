Martinjak o zastrašujućem trenutku: 'Nisam bio svjestan da mi je zaspao na ramenu'

Marko Martinjak prošlog je petka ostvario pobjedu protiv do tad neporaženog Tina The Vipera Patrlja, u meču za titulu do 91 kg disciplini Extreme Boxinga (boksa s MMA rukavicama) na Golden Fight 8 eventu u KC Dražen Petrović. Višestruki svjetski bare knuckle prvak Tina je brutalno nokautirao nakon 21 sekunde meča. Martinjakov je nokaut bio izuzetno nasilan. Zaledio je suparnika i publiku bacio u trans. Međutim, nakon što se Tino samo srušio kao pokošen, Marko je smirivao publiku da ne skandira dok se Tinu ukazuje pomoć na tlu.

"Nisam htio da publika vrišti u ekstazi dok se moj suparnik bori da dođe k sebi, ovo je prilično grub i opasan sport i svaki je nokaut ugroza za zdravlje. Znam o čemu pričam, bio sam par puta nokautiran. Nije sve u slavlju, veselju, puno je našeg zdravlja na kocki, glava je pretrpila težak potres mozga, ali najbitnije je da je dečko u redu, da se pridigao i drago mi je da je publika shvatila moju namjeru i da je stala sa vrištanjem i slavljem. Hvala im na tome", kazao je za portal Net.hr Marko Martinjak.

OVDJE pogledajte nasilni nokaut i Martinjakov humani potez.

Iako glavni meč večeri nije dugo trajao, u njemu smo dosta toga vidjeli, više nego u nekim prethodnim Martinjakovim mečevima u kojima je dominirao.

"Je, slažem se, Tino je pokazao da je talentiran. Čitava je večer u Ciboni prošla spektakularno, svatko tko je došao uživao je u mečevima, posebno kad smo na red došli mi, ajmo reći, malo jači borci poput Andreja Kedveša, Ivana Bertića, mene naposljetku... Svi smo pobijedili suparnike prekidima. Zadovoljan sam, možda nisam trebao baš ući u otvorenu izmjenu, znaš kako je to, zagrebački dečko pred zagrebačkom publikom, morao sam pobijediti na svoj način, spektakularno kao uvijek", priča Marko Martinjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Markov game plan bila otvorena razmjena udarca?

"Naravno da nije, plan je bio da ga nadboksam, ali kao što sam rekao, malo me ponijelo, srce me povuklo, zanio sam se, ušao u fight i svojim trenerima priuštio malo drame jer sam odradio to na svoj način. Sljedeći put ću u meč ući puno pametnije i to odraditi prema dogovoru, obećavam".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Patrlj je u meč donio epitet opasnog borca koji se nije libio izazvati samu legendu. Član kluba Pauci Split izgradio je reputaciju borca koji udara precizno i žestinom uličnog ratnika, ali protiv Martinjakovog fighta ZG ulica nije mogao.

"Nije, iako Tinu i ovim putem želim čestitati na borbenosti i hrabrosti. Tino je pokazao srce, ušao je u borbu bez respekta i straha, nije imao straha ući u otvorenu razmjenu udarac samnom, svaka mu čast. Nažalost, ovog je puta izvukao deblji kraj. Pogodio me par puta čisto preko moje desne ruke lijevim krošeom. Ništa strašno, sva sreća bio sam odlično spreman zahvaljujući dečkima iz Alfa Teama Jasminu Berishi i Igoru Divjanoviću. Kad si spreman možeš podnijeti udarce, ma sve što hoćeš. Što se tiče nokauta, pogodio sam ga desnim overhandom, nisam znao da mi je zaspao već na ramenu, pa sam ga još jednom pogodio, ne bi ga udario da sam to primjetio ranije. Kad sam prenio svu težinu tijela u drugu stranu, uopće nisam skužio da je zaspao, ne bi ga udario više ali nisam vidio stvarno", govori Marko Martinjak.

Marko je dao zanimljivu usporedbu...

"Kao Kangal i Pit Bull. Kangal pol sata mrcvari Pit Bulla, a kad ga pusti Pit bull se vraća i napada opet i onda Kangal podvije rep i pobjegne".

Martinjak iza sebe ima velikih mečeva, borbi za titulu prvaka svijeta, ali nikad nije bio toliko uzbuđen kao sad kad je prvi put predvodio priredbu u svom gradu, pred svojom publikom.

"Nisam, istina, nije isto kad za tebe navija 5000 ljudi, a recimo u Engleskoj, SAD-u, gdje se inače borim, protiv tebe navija 2000 ljudi. Neopisiv osjećaj je bio i meni i mojoj obitelji, supruzi, roditeljima, prijateljima. Bio je fantastičan osjećaj, majka mi drugog dana nije mogla do dućana otići da ne priča detalje ljudima. Čak mi je i ujak prvi put došao na meč, ali nije bio s mojim roditeljima nego se kretao negdje. Jedva smo čovjeka poslije našli, ali njemu je bilo dobro. Apsolutni kralj."

Cijela Markova obitelj gledala ga je u Ciboni na Golden Fight 8 eventu.

"Svi osim sestre, ona nije mogla doći, ali bit će prilike".

Je li Markova majka žmirila ili gledala?

"Mislim da je čak izašla ako se ne varam, otišla je nekamo prošetati dok je to bilo, ne mogu baš točno reći, nisam ju skužio baš dobro".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U ring je ušao sa šalom Dinamo Svetinja i slavio s njim nakon pobjede...

"Šal mi je donio moj prijatelj Borna Laus, donio mi ga je prije eventa, dao mi ga je i rekao čuvaj mi ga, to mi je najstariji šal, nemoj da nestane. Još sam ga i zaboravio u svlačionici pa sam slao svog kamermana Marina, prijatelja koji mi snima Vlogove da se zaleti do njega u svlačionicu. To je isto super ispalo na meču."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Martinjak u podcastu Net.hr-a progovorio o onom što zanima javnost: 'I zli jezici kumovali su razlazu s Ivićem'