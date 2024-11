Samo 10 sekundi do udarca, službeno 22., bilo je potrebno Marku Martinjaku, bare knuckle prvaku, da pošalje na tlo bivšeg UFC borca Bradleyja Scotta u subotu na spektakularnoj BYB 33 priredbi u Wolverhamptonu, koju u reprizi možete pogledati na platformi Voyo. Marko je tako obranio naslov BYB Police Gazette dijamantnog prvaka u super kruzer kategoriji.

'Neki govore da sam osvojio novi pojas, neki da sam obranio'

Spektakularnu BYB 33 priredbu iz Wolverhamptona u Engleskoj u reprizi možete pogledati na platformi Voyo

"Neki govore i da sam osvojio novi pojas jer je kategorija bila do 91 kg, ne znam sad iskreno, ali ono što znam da ove pojaseve prvaka gomilam", kazao je za Net,hr u nedjelju ujutro Marko Martinjak.

Najbolji hrvatski boksač bez rukavica ponovno je demonstrirao "bare knuckle" klasu i isporučio još jednu izvedbu za pamćenje, a upisao se i u povijesne knjige BYB organizacije kao vlasnik najbržeg nokauta.

Bila je to 11. pobjeda prekidom u "Marvelousovom" 13. "bare knuckle" meču. Ponovno je dokazao da je vladar u bare knuckleu i bit će vrlo zanimljivo vidjeti koga će sljedećeg BYB organizacija staviti pred njega u Trigon.

'Zafeštali smo malo nakon meča'

"Osjećam se dobro, čak štoviše odlično, malo neispavano. Malo smo i zafeštali nakon meča, ali ne predugo, u nekih 2 ujutro sam tek legao u krevet", govori Marko Martinjak kojem smo rekli da je dobar, da smo mislili da će feštati bar do 5. ujutro...

"Ma kakvo brijanje do 5., ma ne, nisam više mlad kao nekad pa da mogu tako dugo. I na svojoj svadbi kad sam se ženio prije par mjeseci u 4.00 ujutro sam već bio u krevetu."

Što je najavio, to je i ostvario - brzu pobjedu.

"Što je najbolje, uopće nisam očekivao da će tako brzo i završiti meč i da će on leći. Realno, nisam ja njega ni tako čisto pogodio, ja sam više njega štrajfao. Njemu je pukla orbitalna kost, baš je jako grdo izgledalo. Grdo je to izgledalo. Čak me i njegova supruga poslije meča htjela udariti, rekao sam joj - što to radiš, jesi normalna?! Na kraju mi se on ispričavao, da ona to ne shvaća. Rekao sam mu da ja to shvaćam i da je to tako, da je i on meni mogao to napraviti u ringu."

'Prestao sam brojati titule koliko im imam'

Marko više ni sam ne zna koliko je puta branio pojaseve, koliko ih ukupno ima, ali jedno zna...

"Jedno 7-8 titula imam, već sam ih i prestao brojati. Dosta mi je već pojaseva i svega, samo ova dva imaju 30 kg buraz. Imam kod tate doma skladište za sve to, ima tih pojaseva, ne znam kud ću s njima. Kod tate doma je skladište".

Tražio je Marko meč protiv Daniela Podmora, prvaka u bridgeru.

"To je moja stara titula koju sam nekad držao u BKB-u i onda su mi rekli da može. To bi se trebalo dogoditi tamo u veljači, nadam se. Supruga mi ima operaciju u ožujku pa bih htio biti uz nju. Ne bih htio biti dekoncentriran što se toga tiče, da mogu biti uz nju nakon operacije. Podmoranac je u veljači i onda su mi kazali krajem godine da bi mogli u ring Gustavo Cuban Assassin Trujillo i ja, on je teškaš i našli bi se na nekakvih 100 kg i onda za bad ass mother fucker pojas, za najvećeg borca u BYB-u. Eto, to su neki planovi, vidjet ćemo kako će ispasti", rekao je Martinjak koji ima iskustvo u normalnom boksu, muay thaiju, kickboxingu i bare knuckleu.

'Nisam mu dopustio ništa u ringu'

"Da smo radili MMA Bradley bi me vjerojatno dobio, srušio bi me na pod, on je prije svega grappler, iako je dobri tehnički potkovan i boksački, ali jednostavno nije imao riješenje, nisam mu dao da pronađe fomulu za mene. Ali, kao što sam rekao, bare knuckleu nije MMA, kakve veze ima to što se on borio u UFC-u. To je njemu samo pedigre po kojem on dobiva, vjerojatno, neku lovu, dobru, kao što je svojedobno dobivao Goran Reljić koji je bio tad, mislim, među najplaćenijim borcima u ono vrijeme prije 6 godina. Opet kažem, borilački sport je takav sport da ti moraš biti borilački potkovan i to dobro, posebno boksački, da bi dobro radio bare knuckle. Evo, Bradley je tražio klinč, ali do njega nije ni došao", izjavio je Marko Martinjak koji je u ringu slavio sa šalom Dinama na kojem je pisalo - Purgeri i, naravno, neizostavnu hrvatsku zastavu. Marko je veliki domoljub, dečko iz Zagreba, iz Dubrave, dinamovac...

Zastava Bad Blue Boys i šal Purgeri u publici

"Bila su u publici dva dečka iz Velike Gorice u publici za koje nismo uopće znali da će doći, nisu se ni javili ni ništa i oni su imali zastavu Bad Blue Boys i šal Purgeri. Njima sam rekao da mi bace šal i spomenutu zastavu s kojom sam se ogrnuo, na kraju sam ih pozvao u ring, da slave s nama i eto, jedna lijepa noć u Engleskoj", zaključio je Marko Martinjak.

POGLEDAJTE VIDEO: Marko Martinjak je sa šalom Purgeri i hrvatskom zastavom slavio u Trigonu nakon ekspresnog demoliranja Scotta.