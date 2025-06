Ljubitelji MMA pripremite se za spektakl! Odbrojavamo sitno do sudara titana

Ljubitelji MMA-a, pripremite se jer ovog vikenda stiže pravi borilački spektakl! U subotu, 14. lipnja, od 20:00 sati na platformi VOYO, uživo pratite KSW 107 iz Argo Arene u Gdanjsku-Sopotu.

Spektakularni KSW 107 u subotu od 20.00 na platformi VOYO

Na bogatom programu ističe se glavni događaj večeri, dugo očekivani okršaj u teškoj kategoriji između aktualnog prvaka Phila De Friesa (26-6, 1 NC, 7 KO, 14 sub) i neporaženog Arkadiusza Wrzoseka (6-0, 4 KO, 1 sub). Engleski div De Fries već je 13 puta obranio pojas, s čime je postao najdugovječniji prvak u povijesti KSW-a. Njegov pobjednički niz traje još od 2018. godine, a posljednji je put slavio protiv Darka Stošića. No s druge strane kaveza čeka ga opasni Wrzosek, bivši kickboksač koji se 2022. prebacio u MMA i upisao šest uvjerljivih pobjeda.

Večer donosi i drugu borbu za titulu. U bantam kategoriji, prvak Sebastian Przybysz (13-4-1, 5 KO, 4 sub) brani pojas protiv trećeg izazivača na ljestvici, sunarodnjaka Oleksiija Polishchuka (13-5, 3 KO, 7 sub).

Gledatelji će imati priliku vidjeti i brojne druge vrhunske borce. Kacper Formela (18-5, 7 KO, 3 sub) iz perolake kategorije prelazi u laku kategoriju, gdje će se suočiti s Romanom Szymańskim (17-9, 4 KO, 4 sub) u meču koji obećava akciju od prve do zadnje sekunde. Tu je i borba Damiana Piwowarczyka (9-4, 5 KO, 3 sub) protiv talentiranog i neporaženog Belgijca Cedrica Lushime (6-0, 2 KO, 3 sub), dok će domaći borac Mateusz Pawlik (5-2, 1 KO, 1 sub) debitirati u KSW-u protiv opasnog Wiktora Zalewskog (7-1, 6 KO).

Poseban emocionalni trenutak večeri donosi oproštajna borba Damiana Stasiaka (14-10, 1 KO, 11 sub), bivšeg izazivača za pojas u bantamu, koji se oprašta protiv Michała Domina (7-3, 3 KO, 2 sub), borca u sjajnoj formi s tri uzastopne pobjede.

U bantam kategoriji vraćaju se i dva opasna imena. Zuriko Jojua (10-2, 1 KO, 4 sub), bivši izazivač i drugi na ljestvici, borit će se protiv iskusnog Islama Djabrailova (11-5, 2 KO, 4 sub).

Publika u Argo Areni moći će vidjeti i uzbudljiv okršaj Kamila Szkaradeka (5-1, 1 KO, 1 sub) protiv švicarskog veterana Kenjija Bortoluzzija (11-6, 2 KO, 5 sub), vlasnika dvaju europskih pojaseva. U lakoj kategoriji nastupit će i Francuz El Hadji Ndiaye (6-3, 1 KO) protiv Poljaka Wojciecha Kawua (8-3, 6 KO).

