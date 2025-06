Neprikosnoveni prvak borio se s demonima: '25 puta je provjeravao je li zaključao vrata'

Phil De Fries, gorostasni Britanac iz Sunderlanda, postao je sinonim za titulu prvaka teške kategorije u KSW-u. Njegova vladavina, koja traje više od šest godina s rekordnih jedanaest uspješnih obrana naslova, nije samo statistički podvig; to je epska saga o borbi, iskupljenju i nevjerojatnoj mentalnoj snazi. Ćelav, zdepast i na prvi pogled ne odveć atletske građe, De Fries je borac koji je udahnuo novi život uspavanoj diviziji, osvojio srca navijača svojom iskrenošću i postao najdominantniji prvak u povijesti poljske organizacije. Njegov put od slomljenog čovjeka na rubu do neprikosnovenog kralja kaveza jedna je od najinspirativnijih priča u svijetu MMA-a.

Mračni dani i dolazak spasitelja

Da bismo u potpunosti shvatili značaj De Friesove vladavine, moramo se vratiti u vrijeme prije njegova dolaska. Teška kategorija KSW-a godinama je bila u kaosu. Iako je Mariusz Pudzianowski, bivši svjetski prvak u natjecanju snagatora, privlačio ogromnu pažnju javnosti, diviziji je nedostajala stabilnost na vrhu. Prvi prvak, Karol Bedorf, okrunjen je na KSW-u 24, no nakon tri obrane izgubio je pojas od Fernanda Rodriguesa Jr. Brazilac je titulu obranio samo jednom prije nego što ga je Marcin Różalski nokautirao pred 57.000 gledatelja na Nacionalnom stadionu u Varšavi.

'Nisam ni znao što je anksioznost dok sam je imao. Osjećao sam užas, apsolutni užas od svega, pogotovo od borbe, i mislio sam da je to normalno'

Stvari su se dodatno pogoršale kada je Różalski napustio pojas samo dva mjeseca kasnije, ostavivši tron upražnjenim. Kategorija je bila u rasulu, bez pravog vođe i s titulom koja je prečesto mijenjala vlasnika ili bivala napuštena. U tom trenutku, dok je KSW tražio rješenje, na scenu je stupio Phil De Fries.

Borba života izvan kaveza

De Fries je u Poljsku stigao kao veteran UFC-a i Bellatora, s karijerom obilježenom usponima i, još više, bolnim padovima. Njegovi neuspjesi nisu bili samo posljedica vještine protivnika, već i borbe s demonima koji su ga proganjali cijeli život. Maltretiran kao dijete, De Fries je utjehu pronašao u borilačkim vještinama, no anksioznost ga je pratila u stopu.

"Nisam ni znao što je anksioznost dok sam je imao. Osjećao sam užas, apsolutni užas od svega, pogotovo od borbe, i mislio sam da je to normalno", priznao je De Fries.

Njegovo mentalno stanje doseglo je kritičnu točku nakon otkaza iz UFC-a. Paranoja je postala toliko jaka da je instalirao kamere u spavaću sobu kako bi bio siguran da mu nitko neće ukrasti psa i provjeravao bi je li zaključao vrata po 25 puta. Utjehu je tražio u alkoholu i marihuani.

"Bio sam jako, jako tužan, slomljen u to vrijeme", rekao je.

"Kad bih pio, tjeskoba bi nestala. Sljedeće jutro bilo bi dvostruko gore, ali dok sam bio pijan, bio sam sretan."

Prekretnica se dogodila kada je shvatio da njegovo stanje nije normalno. Nakon što je na internetu istražio svoje simptome, dijagnosticirana mu je anksioznost. Uz pomoć terapije i lijeka Citalopram, njegov se život počeo mijenjati. "Imao sam nevjerojatnu sreću. Lijek me popravio u tri mjeseca. Nakon toga, nisam izgubio nijednu borbu." Potpis za KSW označio je početak novog, sretnijeg poglavlja.

Uspon na KSW-ov tron i rekordne obrane

De Fries je debitirao na KSW-u 43 u travnju 2018. godine protiv Michała Andryszaka u borbi za upražnjenu titulu. Svi su ga smatrali autsajderom. "Prema kladionicama, imao je deset puta veće šanse za pobjedu. Svi su mislili da ću biti bačen lavovima, ali na kraju sam ja ispao lav", prisjetio se. De Fries je šokirao svijet nokautiravši Andryszaka u prvoj rundi. Nakon borbe, u svom stilu, izjavio je da će ga "pokopati s pojasom". Ta duhovita i prizemna osobnost postat će njegov zaštitni znak.

Njegova vladavina donijela je prijeko potrebnu stabilnost. Redom je pobjeđivao izazivače: bivšeg prvaka Karola Bedorfa, Luisa Henriquea i Michała Kitu. Njegova dominacija temeljila se na vrhunskom hrvanju i grapplingu, stilu koji je Tom Aspinall, privremeni UFC prvak teške kategorije i De Friesov trening partner, opisao riječima:

"Phil je iskusan veteran. I vrlo je vješt. Većina drugih teškaša to nije."

Okršaj prvaka: Rivalstvo s Narkunom

Jedno od najupečatljivijih poglavlja njegove vladavine bilo je rivalstvo s tadašnjim prvakom poluteške kategorije, Tomaszom Narkunom. Njihov prvi okršaj na KSW-u 47 bio je sudar dvaju prvaka i majstora partera. De Fries je pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca nakon pet teških rundi.

Rivalstvo je kulminiralo u revanšu na KSW-u 60. Atmosfera je bila nabijena animozitetom. Narkun je obećavao nokaut, a De Fries mu je na vaganju poklonio knjigu "Hrvanje za početnike". U kavezu nije bilo šale. De Fries je dominirao, završivši borbu tehničkim nokautom u drugoj rundi i time zacementirao svoj status kralja.

Osveta i nastavak dominacije

De Friesova vladavina nastavila se pobjedama nad opasnim borcima. U epskom meču na pet rundi svladao je Darka Stošića, a zatim je dobio priliku za slatku osvetu. Na KSW-u 79, deset godina nakon poraza u UFC-u, suočio se s Toddom Duffeejem. Ovaj put, ishod je bio drugačiji – De Fries je demolirao Duffeeja i pobijedio tehničkim nokautom u prvoj rundi, zatvorivši krug svoje osobne i profesionalne transformacije. Uslijedile su pobjede gušenjem protiv Ricarda Prasela i Szymona Bajora, a posljednji izazov bio je iskusni Augusto Sakai na KSW-u 95. Iako ga nije uspio srušiti, De Fries je pokazao srce i izdržljivost te pobijedio odlukom sudaca, nakon čega se ispričao publici na "ne tako zabavnoj borbi", dokazujući koliko mu je stalo do navijača.

Čovjek iz naroda: Pivo, obitelj i Warhammer

Ono što Phila De Friesa čini toliko popularnim nije samo njegova dominacija, već i njegova osobnost. On je antiteza modernog, uglađenog sportaša. Otvoreno pokazuje svoj život na društvenim mrežama – on je brižan suprug i otac dviju kćeri, a kao motivaciju za ulazak u kavez navodi osiguravanje budućnosti za svoju obitelj.

Navijači ga obožavaju zbog njegove prizemnosti. Nakon pobjeda, redovito nazdravlja ispijajući pivo iz krigle, a čak je izjavio da preferira poljsko pivo nad engleskim. U slobodno vrijeme, njegov hobi je skupljanje i bojanje figurica Orkova za stolnu igru Warhammer 40K. On je običan čovjek s neobičnim poslom, netko s kime se fanovi mogu poistovjetiti i za koga mogu svesrdno navijati.

Njegova vladavina nije samo poglavlje u povijesnim knjigama KSW-a; to je priča koja definira čitavu jednu eru. Phil De Fries spasio je tešku kategoriju, dao joj identitet i postavio ljestvicu koju će budući prvaci teško dostići. S čeličnom voljom i vojskom navijača iza sebe, on ne samo da vlada – on redefinira što znači biti prvak.