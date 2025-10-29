Leonard Pijetraj objasnio: 'To je na jako niskom nivou, a bez toga, sporta nema'

Leonard Pijetraj, poznati boksački trener i stručnjak bio je gost prvog podcasta Klub boraca SPTV-a. Pijetraj je u svom stilu, bez dlake na jeziku, govorio o boksu u Hrvatskoj, stanju u Savezu, radu s djecom i roditeljima i drugim zanimljivim stvarima.

"Borilački sport je vrlo zahtjevan. Nije se lako primiti sporta niti kao trener, niti funkcioner, niti sudac. To su tri ključna segmenta kako bi sport išao naprijed i ako ta tri segmenta ne funkcioniraju na visokom nivou, nema sporta", rekao je Pijetraj.

"To je vrlo opasno za djecu koja se time bave. U boksu je to na najnižem nivou od svih borilačkih sportova. Nekad smo bili na visokom nivou, ali prešli su nas i Taekwondo i karate i hrvanje u tom stručnom smislu", kazao je Pijetraj.

