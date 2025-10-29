Gladijator najuspješniji klub Zagreb Opena 2025., Mimi Čerim Hoxhaj najbolji boksač turnira

U Zagrebačkom boksačkom centru od 22. do 26. listopada održano je 14. izdanje Zagreb Open, jednog od najvažnijih međunarodnih boksačkih turnira za mlade u ovom dijelu Europe. Događaj u organizaciji Zagrebački boksački savez okupio je veliki broj natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva te potvrdio status turnira kao ključne točke razvoja mladih boksača.

Ove godine Zagreb Open imao je posebno snažnu međunarodnu konkurenciju. U Zagrebu su nastupile prve reprezentativne postave Slovačke i Češke, kao i vrlo kvalitetan sastav Slovenije, što je turniru dalo dodatnu težinu i vrijednost. Upravo takvi nastupi stranih timova mladim hrvatskim borcima omogućuju razvoj kroz susrete s jakim protivnicima i stjecanje iskustva u vrhunskim uvjetima, što je ključno za njihov sportski napredak i kasniji prijelaz na višu razinu.

Najuspješniji hrvatski boksač ovogodišnjeg turnira i pobjednik u juniorskoj kategoriji do 70 kilograma je Mimi Čerim Hoxhaj, član Boksački klub Gladijator iz Zagreba. U tri nastupa Hoxhaj je uvjerljivo slavio i osvojio titulu prvaka, a zahvaljujući kvaliteti izvedbi proglašen je i najboljim boksačem cijelog turnira. Pehar mu je uručio predsjednik Zagrebačkog boksačkog saveza Mario Žiger.

Foto: Bk Gladijator

Uz njega, posebno se istaknuo i njegov klupski kolega Jakov Nemet, koji je u kategoriji do 80 kilograma također stigao do zlata. Obojica su kroz sve mečeve demonstrirali tehničku zrelost, natjecateljsku čvrstoću i taktičku disciplinu, što ih svrstava među najperspektivnije mlade boksače u Hrvatskoj.

Boksački klub Gladijator je ovim rezultatima postao najuspješniji zagrebački klub turnira, što je još jedna potvrda sustavnog i dugogodišnjeg rada u razvoju mladih boksača.

'Ova priča traje dugo i rezultat je sustavnog rada'

Povodom uspjeha kluba razgovarali smo s glavnim trenerom Tomom Kadićem, koji je u vrijeme turnira bio na Europskom prvenstvu, dok su ekipu vodili njegovi suradnici:

“Izrazito sam ponosan na sve moje borce i, naravno, na kolege trenere koji su ih ovog puta pratili dok sam ja bio na Europskom prvenstvu. Ovo nije slučajno — Mimi i Jakov su osvajači europskih brončanih medalja i njima trebaju ovakvi jaki domaći turniri kako bi napredovali i razvijali se.

Bez jakih domaćih natjecanja teško je očekivati ponovljive međunarodne rezultate, pogotovo ako stalno odlazimo u druge države gdje boksamo u gostima i u drugačijim uvjetima.

Posebno sam ponosan na Mimija jer on živi za ovaj sport. U moj klub je došao s devet godina i od tada je potpuno posvećen boksu. Ova priča traje dugo i rezultat je sustavnog rada. Ovi dečki su dokaz da razvojni programi u Gladijatoru, koji počinju u najranijoj dobi, izgrađuju mlade sportaše u poštene, posvećene i, uz Božju pomoć, jednog dana vrhunske seniore.”

Foto: Bk Gladijator

Rezultati Gladijatora na ovogodišnjem Zagreb Openu važni su i u širem kontekstu hrvatskog boksa. Oni potvrđuju da Hrvatska, kada ima priliku organizirati snažne domaće turnire, može stvoriti platformu za razvoj mladih natjecatelja na visokoj međunarodnoj razini. Takvi turniri nisu samo sportski događaji, već i važan temelj za buduće seniorske uspjehe.

