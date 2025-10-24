Legendarni Fedor izazvao Mirka Filipovića na dvoboj: Evo gdje želi održati dugo očekivani dvoboj

U intervjuu koji je Fedor Emelianenko dao Arena Fightu govorio je između ostaloga o nadolazećoj borbi s Mirkom "Cro Cop" Filipovićem te gdje bi volio da se borba održi budući da u Japanu ne može zbog tehničkih razloga.

Emelianenko i "Cro Cop“ prvi i jedini put susreli su se u ringu prije više od 20 godina u finalu „Prideovog Grand Prixa“ u Japanu. U to je vrijeme "Cro Cop" bio strah i trepet za konkurenciju, što je natjeralo Rusa da u pripremi borbe usavrši svoje tehnike – prije svega kick-boks i tajlandski boks – što ga je na kraju i dovelo do velikog trijumfa.

Emelianenkoje više puta isticao da je taj dvoboj bio više od obične borbe, a objasnio je i zašto:

„Mirko Filipović je tada bio u samom vrhu, ako ne i najbolji borac na svijetu. Naša se borba iz raznih razloga odgađala, ali smo uspjeli razveseliti naše navijače i ljubitelje ovog sporta. I danas se spominje ta borba i smatra se jednom od najboljih – kako u Mirkovoj, tako i u mojoj karijeri." zaključio je Emelianenko i izjavio:

Sada, 20 godina kasnije u emisiji Arena Fight, Fedor je izjavio sljedeće:

"Dragi Mirko, ti i ja smo prije 20 godina napisali lijepu povijest koje se naši fanovi i danas sjećaju. Hajdemo napraviti nešto slično i još bolje ovdje u Srbiji. Mirko Filipović i ja imamo ovdje mnogo navijača, vole nas. Zato pozivam Mirka da naš meč bude u Srbiji. Ako sve bude kako treba, planirano je da se borba održi krajem travnja ili početkom svibnja. Želimo razveseliti našu publiku borbom – ne u Rusiji ili Hrvatskoj, već u Srbiji.'

Za kraj dodajemo da je Emilianenko kazao kako bi borba trebala proći po boksačkim pravilima radi dobi boraca.

