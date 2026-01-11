Umjesto protivnika srušio suca i uzeo privremenu titulu prvaka svijeta

U borbi za privremenu titulu svjetskog prvaka u lakoj kategoriji sastali su se kubanski borac Jaider Herrera i Panamac Ricardo Núñez. Pobjedu je Herrera odnio tehničkim nokautom u osmoj rundi.

No nakon borbe glavni lik bio je sudac, koji je oboren na pod dok je pokušavao ući između boraca i prekinuti meč. Herrera je pogodio Núñeza s nekoliko čistih krošea koji su Panamca bacili unatrag, zbog čega ga je njegov kubanski suparnik počeo proganjati po ringu. Sudac je to pokušao spriječiti te intervenirati i zaustaviti borbu povlačeći Herreru za leđa, no to mu nije pošlo za rukom. Umjesto da zaustavi borbu, iskusni se sudac samo odbio od razjarenog neporaženog (18-0) boksača lake kategorije i pao na tlo.

Nakon što se pridigao, sudac je zgrabio Núñeza i prekinuo borbu, na veliko iznenađenje iskusnog borca. Herrera je slavio od trenutka kada se sudac odbio od njega, dok je Núñez stajao uz konopce i promatrao, naizgled potpuno priseban.

Inače, sudac je Daniel Van de Wiele, Belgijac koji sudi već 35 godina. Danas je u poodmaklim godinama, ali njegova je karijera obilježena brojnim velikim mečevima, često za WBC pojas. Sudio je WBC mečeve za titulu teške kategorije poput onih Lennoxa Lewisa i Hasima Rahmana te Vitalija Klička i Juana Carlosa Gómeza, prenosi TheSun.

Herrera je osvajanjem privremene WBC titule lake kategorije sada prvi u redu za okršaj sa Shakurom Stevensonom, no Amerikanac će 31. siječnja ući u ring protiv Teófima Lópeza u borbi za ujedinjene naslove u superlakoj kategoriji.

