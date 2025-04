Poznati hrvatski hrvač Ivan Huklek (28) gost je u novom podcastu Net.hr-a. Huklek je rođen 12. studenog 1996. godine i član je Hrvačkog kluba Sesvete. U tom je klubu još od 2006. godine, kad je započeo svoju karijeru. Prvi trener bio mu je Slavko Benčec. U mlađim uzrastima osvojio je više državnih prvenstava. Nadimak Hulk dobio je zbog fizičke snage i premetanjem slova u prezimenu, što je i njemu ispalo simpatično i fora. Bori se u kategoriji do 87 kg grčko – rimskim stilom i u karijeri osvojio je tri velike medalje do 23 godine.

Ivan Huklek trebao bi naknadno postati nositelj brončane olimpijske medalje iz Tokija, s Olimpijskih igara 2021. godine. Porazio ga je tad Zurab Datunašvili, gruzijski hrvač koji je nastupio za Srbiju. Datunašvili je tad bio dopingiran i sad se čeka da se rješi njegova žalba i da se bronačno odličje da Ivanu, kojeg je on zaslužio. Krajem 2024. predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, čiji je sin Marko također hrvač, otkrio je kako bi Ivan Huklek trebao postati nositelj bronačen medalje sa OI iz Tokija. Huklek će, ako Bog da, postati prvi hrvatski hrvač s olimpijskom medaljom od osamostaljenja te četvrti hrvač u povijesti Hrvatske s olimpijskom medaljom.

Svjetska antidopinška agencija provela je istragu i utvrdila da je Datunašvili prekršio antidoping pravila. Koristio je strogo zabranjenu metodu i utjecao na proces antidoping kontrole.

Inače, ovo je debi Ivana Hukleka što se tiče podcasta. Nikad nije gostovao u niti jednom i odlučio se da mu prvi bude upravo podcast Net.hr-a.

"Možda otvaram sad sezonu podcasta s ovim prvim službenim", kazao nam je Ivan Huklek u uvodu razgovora.

Ivan je prije 5 mjeseci postao tata kćerkice, ima i 4-godišnjeg sina...

"Kćerkica se zove Mila Rita, sin ima 4 godine, tako da uz puno sportskih obveza teško je uskladiti da ti uspiješ uhvatiti vremena i za jedno i za drugo dijete konstantno. Mene osobno nema doma godišnje 150-160 dana, što je velika brojka, ali svaki trenutak doma pokušavam biti s njima. Dok mene nema to je u stvari na leđima moje supruge, ali navikla se na to. Jednostavno, zna da je to njezin dio, ovaj drugi je moj, ali mislim da se dobro uklapamo i dobro to odrađujemo. Sad kad je kćer manja, više sam sa sinom. Idem po njega u vrtić, vozim ga iz vrtića doma, poslije i prije vrtića smo zajedno, tako da... Uzmem i kćer nekad i s njom prošećem u kolicima. Sin je pored mene, puca loptu, pokušavam iskomobinirati što je više vremena da budem s djecom kad sam doma", objašnjava Ivan Huklek.

Je li teža roditeljska uloga ili hrvanje?

"Uf, jedno i drugi ima svoje prednosti i mane. Tj, roditeljstvo nema mana, to je nešto predivno i najljepše na svijetu. To je nešto što te ispunjava iznutra, to je ono za što se živi. Kad odlazim na pripreme moj sin razumije puno stvari, razumije da me doma nema po 14 dana, pa ja i meni i njemu to odbrojavamo kad ću doći doma. To su postali teški trenuci sad već kad ja moram ići, a on čeka svaki trenutak kad ću doći doma. Uskladi se i jedno i drugo, uspiješ, žrtvujem se ja, žrtvuju se oni, to je takav sport za sve. Vidjet ćemo hoće li završiti poput tate u hrvanju, vidjet ćemo. Za sad, pokazuje veći interes za loptu, stalno ju napucava, ali tko zna. Ja sam se s hrvanjem počeo baciti s 11 godina "

Ima li Ivan Huklek kakve informacije o brončanoj medalji s Olimpijskih igara u Tokiju, kad će ju dobiti konačno?

"Trebao bi, to je u stvari odgovor, ali puno stvari tu ovisi po toj prvostupanjskoj presudi koju je on dobio od Svjetske antidopinške agencije, dobio je kaznu od pet godina, da, oduzeti su mu rezultati, olimpijska bronca i dva svjetska zlata zbog manipuliranja uzorcima urina. Znači, nije bio njegov uzorak urina, ali evo i dalje čekamo tu žalbu da se završi taj žalbeni proces koji se očito, eto, odužio ili traje toliko dugo, ali dok to ne završi, ja sa sigurnošću ne mogu reći da sam osvojio tu olimpijsku broncu, tako da i dalje, ne samo ja, nego cijelo hrvatsko hrvanje, cijela Hrvatska čeka to, tako da jedino što mogu reći da svi govore uzbrzo, ubrzo, ali vidjet ćemo kad će to stvarno biti", priča nam Ivan Huklek.

Čeka li se inače tako dugo rješavanje žalbe?

"Ovakav slučaj ja osobno u hrvanju nisam vidio, da je bila baš manipulacija uzornom urina. Time je pokazao veliku upornost u skrivanju svog (ne)djela. Treba to uspjeti, naravno, napraviti, ali jedan jedini slučaj kojeg sam našao, a koji je bio takav je bio u dizanju utega gdje je neki olimpijski pobjednik isto imao zamjenu uzorka urina, gdje se isto žalio i u kojem je dobio, gdje mu je potvrđena žalba. To su vrlo vjeroatno od strane antidoping agencije čvrsti dokazi, ali opet sve ovisi o tome što ima i druga strana za reći i što ima od dokaza. Naravno da i u hrvanju ima dopinga, nije toliko često, ali uvijek neki pojedinac iskoči, međutim kod ovakvih vrhunskih medaljaša u hrvanju nema često dopingiranih, tj da su padali na doping testovima".

Čitav podcast s Ivanom Huklekom pogledajte u priloženom videu gore.

