Urnebesna scena na božićnom događaju: Psić prvi put upoznao Djeda Mraza, evo kako je reagirao

Priča o Djedu Mrazu jedna je od najdražih božićnih bajki djece diljem svijeta. No, zašto bi samo najmlađi imali priliku upoznati najpoznatijeg djedicu na svijetu, kada tu radost mogu doživjeti i životinje?

U The Puppy Dog Palaceu u Sunderlandu, svake se godine tijekom blagdana organizira poseban događaj na kojem psi imaju priliku upoznati Djeda Mraza, fotografirati se s njim i osjetiti blagdansku atmosferu.

Dok neki četveronožni posjetitelji sramežljivo promatraju neobičnog gosta, a drugi mu s oduševljenjem skaču u krilo, jedan je pas ukrao svu pažnju i postao prava internetska zvijezda.

Riječ je o petomjesečnom stafordskom bul terijeru po imenu Nova, koji je, umjesto mirnog upoznavanja, priredio pravi mali kaos i završio na "listi zločestih".

Nestašni dečko

Vlasnica ovog razigranog psića, poznata na TikToku pod imenom robynellis81, objavila je snimku njihova susreta s Djedom Mrazom, koja je u vrlo kratkom roku prikupila gotovo dva milijuna pregleda.

Na videu se vidi kako Djed Mraz pokušava pomaziti Novu, no znatiželjni štenac očito je imao sasvim drugačije planove. U jednom trenutku skočio je na njega, zgrabio mu bradu i počeo je uporno trgati, ne mareći za djedičine pokušaje da sačuva svoj prepoznatljivi zaštitni znak.

Iako je Djed Mraz strpljivo pokušavao smiriti nestašnog psića, Nova mu to nije dopuštao, a cijela scena završila je uz smijeh i oduševljenje okupljenih.

'Znam da ovo nije pravi Djed Mraz'

Komentari su se nizali jedan za drugim - od oduševljenih reakcija korisnika koji nisu skrivali smijeh, do onih koji su priznali da ih je upravo ovaj nestašni psić nasmijao više nego išta drugo tog dana.

Mnogi su su pisali i duhovite komentare i dosjetke na račun cijele situacije.

"Taj pogled iza uha bio je kao da govori 'danas ćeš naučiti laž'", "Pogled kao da govori: 'Znam da ovo nisu prave Djeda Mrazove ruke'", "Ne ja se ovome smijem do suza u dva ujutro", "Pogledaj tog bezobraznog dečka", "Beba je uočila varalicu", "Kakvo slatko štene", "Definitivno neće dobiti svoje božićne igračke ove godine. Nestašna mala bebica", "Oh, ovo je presmiješno", samo su neki od komentara.