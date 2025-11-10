Alarmirao je nadležne da krajem luta strašni lav, policija našla neobično ošišanog psa

Tražili su odbjeglog lava, a našli neobično ošišanog i prijateljski raspoloženog newfoundlandera. Tako je zaključena neobična priča u irskom okrugu Clare, gdje se nekom građaninu krajem listopada učinilo da je u šumovitom predjelu primijetio kralja džungle.

Zabrinuti muškarac odmah je podnio prijavu policiji, koja je nekoliko dana kasnije razriješila misterij i potvrdila da je umjesto strašnog lava pronašla veselog i tek nedavno ošišanog pesonju imena Miš.

"Ako danas odete u šumu, nećete naići na lava, ali zato hoćete na prijateljski raspoloženog newfoundlandera", potvrdila je u objavi na Instagramu lokalna policija, koja ipak nije otkrila tko je i zašto tako ošišao "miška".

Poznati po svojoj impozantnoj veličini, ali još više po blagoj i strpljivoj naravi, newfoundlandski pas, ili popularno "newfie", jedan je od najomiljenijih divovskih pasa na svijetu.

Ova pasmina, koja potječe iz Kanade, stoljećima je služila kao radni pas ribarima, a njezina hrabrost i urođeni instinkt za spašavanje iz vode stvorili su joj legendarni status.

Unatoč svom medvjeđem izgledu, newfoundlander je poznat kao iznimno nježan obiteljski pas, često nazivan "pas dadilja" zbog svoje nevjerojatne pažnje prema djeci.

Korijeni pasmine sežu u rane 1800-e na kanadskom otoku Newfoundland, gdje su uzgajani kao nezamjenjivi pomoćnici ribarima.

Njihov posao bio je povlačenje ribarskih mreža iz ledenog Atlantika, vuča teških kolica s ulovom te, najvažnije, spašavanje ljudi iz vode. Njihova snaga, izdržljivost i vodootporno krzno činili su ih savršenima za surove uvjete Sjevernog Atlantika.

Unatoč svojoj snazi, temperament "njufića" je izrazito blag. Poznati su po svojoj smirenosti, strpljenju i slatkoj naravi. Obožavaju ljude i odlično se slažu s djecom i drugim kućnim ljubimcima.

Inteligentni su i željni ugoditi, što ih čini relativno lakima za dresuru uz korištenje pozitivnih metoda. Iako će lajanjem upozoriti na stranca, nisu pretjerano glasni ni agresivni.