Paprikaš, bakalar, fritule i kolenda: Ovako se Badnjak slavi diljem Hrvatske. 'Želimo podijeliti duh zajedništva'

Grad Osijek je i ove godine na Badnjak održao tradicionalno blagdansko druženje s građanima na Trgu Svetog Trojstva na kojem je podijeljeno 3.000 porcija ribljeg paprikaša.

Porcije fiša sa suradnicima je dijelio i osječki gradonačelnik Ivan Radić napominjući kako su na ovaj način zajedno s Osječankama i Osječanima željeli podijeliti radost iščekivanja Božića.

"Ovako želimo poručiti da na Božić nitko nije sam jer Božić je obiteljski blagdan a Grad Osijek i njegovi stanovnici čine jednu veliku obitelj, jednu veliku zajednicu", kazao je Radić.

Božić je, rekao je, u svakome od nas, u svakom našem srcu i kad je teško i bremenito, i kad je lijepo i radosno, Grad Osijek i njegovi sugrađani su uvijek zajedno.

Radić je sugrađankama i sugrađanima uputio čestitku zaželjevši svima sretan i blagoslovljen Božić te da ga provedu u vedrini, radosti, zdravlju i miru sa svojim bližnjima u toplini svojih domova.

I ove godine za tradicionalni blagdanski fiš paprikaš pobrinuli su se kuhari Udruge Majstori kotlića Slavonije i Baranje koji su ovoga puta pripremili 300-tinjak porcija više nego prošlogodišnjeg badnjaka.

Predsjednik Udruge Davor Tomić kazao je da su 3.000 porcija fiša pripremilo 12 kuhara u 15 kotlića.

"Svaki kotlić je od 70 litara tako da će biti dovoljno za sve one koji su došli uživati u ovom specijalitetu", poručio je Tomić.

Prema njegovim riječima potrošeno je 550 kilograma ribe, šarana, 20 kilograma slatke i ljute crvene paprike i oko 80 kilograma crvenog luka.

Ove godine šarani su nešto veći i masniji tako da je i paprikaš kvalitetniji, ocijenio je Tomić.

Organizatori su na središnjem trgu u Tvrđi, zbog kiše, postavili veliki šator sa stolovima i klupama kako bi se građani mogli družiti i uživati u blagdanskom specijalitetu majstora kotlića.

Dubrovnik: Kolenda u Gradu, gradonačelnik Franković nazdravio Badnji dan

Kolendari Folklornog ansambla Linđo, Zbora Libertas i Gradske glazbe Dubrovnik u srijedu u podne su pred Gradskom vijećnicom izveli tradicionalnu dubrovačku kolendu, kojoj su se pridružili i brojni građani, kao i gradonačelnik Mato Franković koji im je nazdravio Badnji dan.

Franković je istaknuo da se u Gradu okupilo više od 8000 ljudi te građanima i njihovim obiteljima čestitao Božić, pozvavši na zajedništvo i solidarnost, posebice prema onima kojima su potrebni pomoć i topla riječ.

"Dragi naši sugrađani od srca vam želim čestit i blagoslovljen Božić", poručio je gradonačelnik.

Foto: Grgo Jelavic/pixsell

Foto: Grgo Jelavic/pixsell

Split: Podijeljeno 5000 porcija bakalara i fritula

Na splitskom je Pazaru u srijedu na Badnjak podijeljeno 5000 porcija bakalara i fritula na tradicionalnoj blagdanskoj manifestaciji "Splitu s ljubavlju" koju već 20 godina organiziraju Grad Split, te gradska i županijska turistička zajednica.

Usprkos lošem vremenu brojni su se Splićani i njihovi gosti okupili na Pazaru kako bi okusili blagdanske delicije, a pritom se održavao prigodni program tijekom kojeg je nastupio Gradski zbor Brodosplit i Mješovita klapa Filip Dević.

Bakalar je pripremalo 30 kuhara, članova Udruge Šefova kuhinja europskih i mediteranskih regija (ŠKMER), uz pomoć više od stotinu volontera, među kojima je najviše učenika splitskih srednjih škola.

Kao i prethodnih 19 godina, bakalar se kuhao u prepoznatljivoj "mega teći" promjera 2,2 metra, izrađenoj u splitskom Brodogradilištu posebno za tu manifestaciju, a pripremao se na brudet.

Od ranih jutarnjih sati kuhalo se 250 kilograma bakalara uz 500 kilograma krumpira, 200 kilograma kapule, 10 kilograma češnjaka, 100 kilograma pelata rajčice, pet kilograma petrusimula, 40 litara maslinova ulja i 10 litara vina.

Gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je kako je lijepo biti u Splitu za Badnjak, te svima čestitao Božić i blagdane. Zaželio je puno sreće, zdravlja, mira i ljubavi te da se svi lijepo osjećaju i uživaju.

Manifestaciju "Splitu s ljubavlju" prije 20 godina su pokrenuli Miro Bogdanović, osnivač ŠKMER-a, i tadašnji gradonačelnik Splita Zvonimir Puljić, a danas ona, u svom jubilarnom izdanju, nastavlja živjeti kao simbol zajedništva, blagdanskog duha i gastronomske tradicije Splita.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Građanima Vukovara dijeljena pečena riba i fiš

Gradske vlasti Vukovara, na blagdan Badnjaka, podijele su građanima 1.300 porcija pečenih srdela i 1.500 porcija kuhanoga fiša uz želje za Božić provedu u miru i blagostanju.

Porcije su dijelili zaposlenici gradske uprave predvođeni gradonačelnikom Marijanom Pavličekom.

"Želimo s građanima podijeliti duh zajedništva uz najljepše želje da božićne i novogodišnje blagdane koji su pred nama provedu u zdravlju, miru i blagostanju", poručio je gradonačelnik Pavliček.

Za pripremu ribe i fiša bili su zaduženi članovi vukovarske Udruge "Veseli kotlić" čiji je potpredsjednik, Marijan Matijević rekao je kako su skuhali stotinu kilograma šarana u 11 kotlića.

Podjela posnih obroka je organizirana na Trgu Republike Hrvatske, u Ulici Hrvatskoga zrakoplovstva u Borovu naselju, na Sajmištu i Mitnici te u Sotinu.

