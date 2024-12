Ivan Huklek za Net.hr: 'Svjestan sam težine Milanovićeve izjave. Dopingu nema mjesta u sportu'

Hrvatski olimpijski hrvač Ivan Huklek mogao bi naknadno postati nositelj brončane olimpijske medalje iz Tokija, s Olimpijskih igara 2021. godine. Porazio ga je tad Zurab Datunašvili koji je nastupio za Srbiju. Datunašvili je tad bio dopingiran i trebali bi mu se poništiti rezultati. Otkrio je to u utorak predsjednik Hrvatske Zoran Milanović tijekom svečane dodjele nagrada najboljim sportašima Zagreba.

Milanovićev sin Marko također je hrvač. Na Olimpijskim igrama u Tokiju Ivan Huklek nije uspio osvojiti broncu budući da je u borbi za treće mjesto u kategoriji do 87 kilograma izgubio od spomenutog Zuraba Datunašvilija, Gruzijca koji je od 2018. godine državljanin Srbije. Međutim, prema Milanovićevim riječima, situacija bi se mogla značajno promijeniti...

"Čuo sam da je koristio nedozvoljena sredstva u uzorku urina, a obzirom na to da uzorci moraju biti čuvani osam godina, varalice će morati odgovarati. Zbog toga će ovaj sportaš naknadno dobiti priznanje za 2021. godinu", izjavio je hrvatski predsjednik.

Član Hrvačkog kluba Sesvete Huklek javio se portalu Net.hr na ovu temu.

"Svjestan sam i izjave predsjednika države Zorana Milanovića i cijele situacije i znam vjerojatno koliko i predsjednik. Da vam budem iskren, ne želim nešto previše ulaziti u dubinu toga jer to još uvijek nije službeno, žalbeni proces je u tijeku, a ja znam ono što sam vidio na stranicama antidopinške agencije koja je objavila da je suspendiran na pet godina, ali to ostaje sve na snazi dok ne prođe žalbeni proces, tako da vam ne mogu dati ništa previše informacija osim onog što ja znam, a to nije nešto puno", kazao nam je u uvodu Ivan Huklek i nastavio:

"Pričekat ćemo još dok ne prođe žalba pa ćemo pričat o tome. Svakako da bi bio sretan, olimpijska medalja bio bio vrhunac karijere. Iako, još uvijek se bavim aktivno hrvanjem, još uvijek ima vremena, ali bio bi sretan. Pričekat ćemo dok ne prođe sve do kraja, pa ćemo vidjeti situaciju."

Ivan Huklek nije previše htio ulaziti u meritum stvari što se tiče Datunašvilijeve snage. Sportaš kakav je, karaktera kakvog je, Ivan smatra kako ta borba nije bila sporna. Izgubio je u njoj, nadmudrio ga je Zurab Datunašvili.

Foto: Profimedia Na ovoj fotografiji možemo vidjeti borbu Ivana Hukleka i Zuraba Datunašvilija na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021.

"Ne mogu reći da je on bio fizički bolji ili jači nego inače, jer se to ne može osjetiti. Ne mogu ništa više reći o tome niti više želim ulaziti u to a pogotovo nema mjestu bilo kakvom prejudiciranju stvari", navodi Ivan.

Kad netko koristi doping onda ima bolji oporavak, fokus, eksplozivnost, dinamiku i izdržljivost, ali on ništa od navedenog nije osjetio...

"Ne koristim nikakve nedozvoljene supstance pa ne bi znao. Jako se pazim. Dugo se s hrvanjem bavim, od 11 godine, znači 17 godina već. Nikad mi nije palo na pamet uzeti nešto nedozvoljeno kako bi povećao svoju snagu, ubrzao oporovak ili nešto treće. Nitko ne voli dopinge, nitko tko je pošten sportaš. Sport je postao biznis, tako da je teško sve to nekad popratiti s vrhunskim sportašima. Čuvam sve svega što unosim u sebe, od lijekova do svega ostalog. S hrvanjem sam počeo tako što je moj bratić prvi krenuo na hrvanje i onda sam uz njega i ja počeo trenirati. I dan danas smo i on i ja u hrvanju. Moj bratić je više klupski hrvač, ja sam reprezentativni, ali i dalje mi je on jedan od glavnih sparing partnera s kojim treniram u klubu".

Hrvanje je u Sesvetama glavni sport. Taj zagrebački kvart na istoku grada poznat je po dobroj školi hrvanja...

"Hrvački klub Sesvete ima dugu tradiciju i povijest u Sesvetama i ove godine smo napunili 70 godina kluba, što mislim da je dosta dobra brojka. Puno djece, mladih, puno roditelja shvaća, razumije, da hrvanje može doprinijeti razvoju puno segmenata za budućnost njihovog djeteta, bez obzira hoće li njihovo dijete biti vrhunski sportaš ili neće. Hrvanje svako dijete može puno toga naučiti, od koordinacije, do discipline, zalaganja, puno stvari. U Sesvetama ima puno sportova koji su u fokusu, od nogometa, košarke, rukometa, košarke, ali mislim da je hrvanje u Sesvetama na najvećem glasu. Od kad znam za sebe je tako. Dobro pariramo i držimo se jer pokazujemo nekoi uzor, ja pokušavam biti uzor mladima, svim hrvačima, svoj djeci koju vidim i u dvorani i van nje. Svima pokušavam biti uzor, pokušavam biti svima primjer."

Foto: Profimedia Na Olimpijadi u Tokiju 2021. godine Ivan Huklek nije uspio osvojiti broncu, budući da je u borbi za treće mjesto u kategoriji do 87 kilograma izgubio od Zuraba Datunašvilija, Gruzijca koji je od 2018. godine državljanin Srbije. Međutim, prema riječima Milanovića, situacija bi se mogla značajno promijeniti.

Ivanu je hrvanje jako pomoglo isto u životu iako, kako tvrdi, nije nikad bio agresivac niti se petljao u neke ulične sukobe jer zna vještinu.

"Hrvanje je i mene puno toga naučilo. Ne znam bi li danas bio tu gdje jesam da nije bilo hrvanja kao sporta. Završio sam fakultet, oženio se, imam dvoje djece, sve ide svojim dobrim tokom. Naučio sam kroz hrvanje disciplinu, kako voditi život, puno je tu dobrih stvari. Hrvanje dobro usmjerava."

Smeta li Ivana Hukleka što je hrvanje u fokusu, evo vidimo, samo kad su ovakve nekakve stvari u pitanju, afere, a ne kad je sve normalno?

"Izjava koju je predsjednik države Zoran Milanović rekao najbolje govori o hrvanju. Njegov sin je, doduše, hrvač, ali mislim da kad predsjednik govori o hrvanju je jaka stvar i dovoljno govori o sportu. Istina da hrvanje nije toliko popularan sport ni u Hrvatskoj i svijetu, ali moram naglasiti kako mi u Hrvatskoj dižemo ljestvicu popularnosti što se tiče hrvanja i masovnosti djece u svim klubovima u Hrvatskoj. Napredujemo iz godine u godinu. Ja otkad sam reprezentativac, od 2014. dosad, vidi se jako veliki napredak u svemu, od rada Sveza do rada svih klubova, od pomoći HOO-a i sveg ostalog."

Sin Zorana Milanovića se bavi hrvanjem, on je mlađi dosta od Ivana Hukleka...

"Tako je, junior je, osvojio je broncu ove godine na U-20 EP-u što znači da je dobar. Talent je, mora nastaviti još raditi, dug je put pred njim, ali ima već jednu ozbiljnu medalju", zaključio je Ivan Huklek.

