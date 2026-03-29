'NE odlazim'

Je li kraj legendarne karijere na pomolu? Bivši prvak doživio četvrti poraz zaredom
Foto: PxImages, Px Images/Alamy/Profimedia

29.3.2026.
11:06
Sportski.net
Nekada lice UFC-a i jedan od najdominantnijih boraca srednje kategorije, Israel Adesanya proživljava najteže trenutke svoje karijere. Kao i svaki vrhunski borac, suočio se s razdobljem u kojem više nije bio onaj pravi, a subotnja noć u Seattleu donijela je još jedan šok.

Joe Pyfer poslao je nekadašnjeg prvaka natrag “na početak” u glavnoj borbi UFC Fight Nighta, završivši meč tehničkim nokautom u 4:18 druge runde. Prije tog završetka, obojica boraca izmjenjivala su najbolje udarce u stajaćoj borbi, dok Pyferov uspješan takedown nije označio kraj samo runde, već i noći za Adesanyu.

Ovo je za “Izzyja” četvrti uzastopni poraz, što dodatno potvrđuje da se daleko nalazi od svoje vrhunske razine. Iako je meč počeo obećavajuće, Pyfer ga je brzo nadjačao i donio pobjedu.

Adesanya je ime koje ne treba posebno predstavljati. Mnogi ga smatraju drugim najvećim borcem u povijesti UFC-ove srednje kategorije, odmah iza legendarnog Andersona Silve. 

Prije subotnjeg poraza, Adesanya je već bio na lošem nizu od tri poraza, i to protiv vrhunskih boraca – Seana Stricklanda, Dricusa Du Plessisa i Nassourdinea Imavova. Iako brojke ne idu u njegovu korist, Adesanya ne planira odustati. “Ne odlazim. Nikada me nećete zaustaviti. Možda će me pobijediti, ali uvijek ću ostati nepobijeđen”, izjavio je borac poznat po svojoj nepokolebljivoj samouvjerenosti.

Subotnja noć možda je još jedan korak u izazovnom razdoblju karijere Israela Adesanye, no pitanje ostaje: hoće li legendarni borac uspjeti ponovno pronaći svoj vrhunac, ili je četvrti poraz znak da se bliži kraj jedne ere?

Israel AdesanyaUfcNokaut
