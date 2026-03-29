Oduševio protiv Kolumbije i sad tvrdi: 'Vjerujem da ću biti dio Hrvatske za SP'

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u subotu trening u Orlandu u sklopu priprema za spektakularni prijateljski susret s Brazilom, a veznjak Vatrenih Nikola Moro istaknuo je kako je ta utakmica odlična prilika za dokazivanje.

Igrač Bologna FC 1909 naglasio je da Brazil ima vrhunske pojedince te da je svakom igraču poseban motiv odmjeriti snage s takvim protivnikom i vidjeti gdje se nalazi u odnosu na najbolje.

"Brazil ima jedne od najboljih pojedinaca na svijetu pa je svakome od nas zadovoljstvo natjecati se s njima, odigrati 90 minuta i vidjeti tko je bolji“, izjavio je 28-godišnji igrač talijanske Bologne u obraćanju medijima uoči početka treninga.

Moro je trenirao s reprezentacijom u kampu američkog kluba Orlando City SC, čije je uvjete rada pohvalio. Istaknuo je kako se osjeća dobro te da ga do Svjetskog prvenstva čekaju još dva mjeseca tijekom kojih želi nastaviti raditi i potvrditi svoju formu:

"Radim dobro, dva mjeseca je još do Svjetskog prvenstva, pa ću se nastaviti truditi i dokazivati“, rekao je uvjeren da će biti na konačnom popisu putnika za prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Podsjetio je i na nedavnu pobjedu protiv Kolumbije, u kojoj je odigrao veći dio susreta, te se sada fokusira na dvoboj s Brazilom. Dodao je kako analiza protivnika tek slijedi u suradnji s izbornikom, ali je jasno da Brazil ima niz velikih zvijezda, među kojima su i kandidati za najprestižnije individualne nagrade.

"Još nismo analizirali Brazil, ali će to ćemo odraditi s izbornikom", naveo je Nikola Moro i dodao:

"Oni svi su stvarno velike zvijezde, teško je jednog od njih izdvojiti. Neki se natječu i za Zlatnu loptu“, napomenuo je.

Trening je prvih 15 minuta bio otvoren za medije, tijekom kojih su igrači odradili lagano rastrčavanje i vježbe dodavanja. Govoreći o pritisku uoči velikih utakmica, Moro je objasnio da se on najbolje podnosi kroz iskustvo igranja takvih susreta, jer na toj razini bez pritiska nema natjecanja.

„Pritisak se pobjeđuje s velikim utakmicama tijekom karijere. Svatko od nas je pripremljen na sve vrste pritiska jer smo svi došli do te razine gdje bez toga nije moguće natjecati se“, objasnio je.

Rekao je da svaka utakmica nosi svoju težinu i da je svaka novo dokazivanje.

Pogotovo u reprezentaciji gdje je ograničen broj putnika, ali svatko od nas želi dati sve od sebe i dokazati se u pravom svjetlu“, napomenuo je.

Moro je zaslužio poziv za okupljanje u Orlandu zahvaljujući uspješnim nastupima za Bolognu, devetoplasiranu momčad talijanskog prvenstva, za koju je ove sezone upisao 35 nastupa uz dva gola i asistenciju.

"Jako sam zadovoljan u Bologni“, naglasio je Nikola Moro.

Rekao je da je u hrvatskoj reprezentaciji, za koju je upisao osam nastupa, atmosfera dobra.

"Općenito stariji, iskusniji igrači vjetar su u leđa mlađima, ali mislim da je i obratno. Da svatko u drugome vidi podršku, da se uzajamno podržavamo i guramo prema naprijed“, zaključio je Nikola Moro.

POGLEDAJTE VIDEO: Najluđi trenuci iz kabine s Blažičkom i Novakom za vrijeme VN Japana