SNAGA, DISCIPLINA I STRAST /

Kako postati prvak? Ikona hrvatskog kickboxinga otkrila sve

Kako postati prvak? Ikona hrvatskog kickboxinga otkrila sve
Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell

Leon Beneta, slavni hrvatski trener kickboxinga, dao je opširan intervju

11.11.2025.
19:02
M.G.
Dalibor Urukalovic/pixsell
Leon Beneta, poznati hrvatski trener kickboxinga, gostovao je u emisiji 'Klub boraca' i govorio o svojoj velikoj karijeri.

U intervjuu se dotakao brojnih tema. Otkrio je kako izgleda život izvan ringa, kako motivira borce da daju sve od sebe i što je potrebno da se postane prvak.

Beneta je svoj put započeo je 1990-tih, kada se prvi put susreo s tajlandskim boksom.

Taj sport ga je osvojio snagom, disciplinom i strašću i Beneta je razvio je karijeru u kickboxingu.

Ima reputaciju vrhunskog trenera koji je poznat po predanosti, znanju i rezultatima svojih boraca.

SNAGA, DISCIPLINA I STRAST /
Kako postati prvak? Ikona hrvatskog kickboxinga otkrila sve