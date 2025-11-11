Kako postati prvak? Ikona hrvatskog kickboxinga otkrila sve

Leon Beneta, poznati hrvatski trener kickboxinga, gostovao je u emisiji 'Klub boraca' i govorio o svojoj velikoj karijeri.

U intervjuu se dotakao brojnih tema. Otkrio je kako izgleda život izvan ringa, kako motivira borce da daju sve od sebe i što je potrebno da se postane prvak.

Beneta je svoj put započeo je 1990-tih, kada se prvi put susreo s tajlandskim boksom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Taj sport ga je osvojio snagom, disciplinom i strašću i Beneta je razvio je karijeru u kickboxingu.

Ima reputaciju vrhunskog trenera koji je poznat po predanosti, znanju i rezultatima svojih boraca.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić o velikom talentu: 'Nije ni u Hajduku ni u Dinamu, a igra sjajno'