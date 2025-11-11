Kako postati prvak? Ikona hrvatskog kickboxinga otkrila sve
Leon Beneta, slavni hrvatski trener kickboxinga, dao je opširan intervju
Leon Beneta, poznati hrvatski trener kickboxinga, gostovao je u emisiji 'Klub boraca' i govorio o svojoj velikoj karijeri.
U intervjuu se dotakao brojnih tema. Otkrio je kako izgleda život izvan ringa, kako motivira borce da daju sve od sebe i što je potrebno da se postane prvak.
Beneta je svoj put započeo je 1990-tih, kada se prvi put susreo s tajlandskim boksom.
Taj sport ga je osvojio snagom, disciplinom i strašću i Beneta je razvio je karijeru u kickboxingu.
Ima reputaciju vrhunskog trenera koji je poznat po predanosti, znanju i rezultatima svojih boraca.
