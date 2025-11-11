Bivši UFC borac popljuvao jednog od najmoćnijih ljudi na svijetu: 'Misliš da nije kupio te borbe?'

Bivši UFC borac, koji se danas natječe u brutalnom "bare knuckle" fighting championshipu (boks bez rukavica), Mike Perry žestoko je napao jednog od najmoćnijih ljudi na svijetu.

Naime, Perry je iznio optužbe kako Mark Zuckerberg svoje borbe nije dobio na pošten način. Zuckerberg, inače veliki zaljubljenik u borilačke sportove, već duže vrijeme ozbiljno posvećuje treningu i natjecanjima u brazilskom jiu-jitsuu. Osvojio je nekoliko turnira, što mu je donijelo pohvale od Joea Rogana i Danea Whitea, ali i sumnje u vjerodostojnost tih uspjeha. "Cijeli turnir platio je Zuck! Ako Derek Moneyberg vrijedi 60 milijuna, Zuckerberg vrijedi 200 puta više. Misliš da nije kupio taj NAGA turnir", izjavio je Perry, referirajući se na jedno od najvećih amaterskih natjecanja u jiu-jitsuu. Zuckerberg se nije oglasio i vjerojatno se niti neće. Trenutačno trenira u UFC Performance Institutu, gdje se nedavno "sukobio" s Alexom Pereirom, a ranije je sparirao i s Israelom Adesanyom, Alexanderom Volkanovskim te Craigom Jonesom.

