Hrvatska tekvondašica treća na svijetu

Mlada hrvatska tekvondoistica Sara Žižić (TK Ion) osvojila je broncu trećeg danas Svjetskog juniorskog tekvondo prvenstva koje se održava u Taškentu i to u kategoriji iznad 68 kg.

Nakon što je došla do polufinala pobjedama protiv domaće Uzbekistanke Sitore Asrorove (2-0), Amerikanke Reyes Izade (2-0) i Ruskinje Sofiie Tolkacheve (2-0), u borbi za finale poražena je od trostruke kadetske i aktualne juniorske svjetske prvakinje Iranke Hane Zarrinkamar Roudbari rezultatom 0-2.

Nadomak medalje ostao je Mate Teskera (TK DIV Knin) u kategoriji do 73 kg. Do četvrtfinala, gdje ga je zaustavio Ukrajinac Roman Hodyma (1-2), Teskera je eliminirao predstavnike Gabona, Libanona i Švedske.

Osim Žižić i Teskere danas su nastupili i Vito Karabatić (TK Marjan) i Marina Bilić (TK Marjan) koji su poraženi u prvom kolu.

Ovo je za Hrvatsku druga medalja s ovog svjetskog prvenstva koje je okupilo 118 država i gotovo 1000 natjecatelja. Jučer je srebro osvojila Klara Uglešić u kategoriji do 55 kg.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte majstorije Belje i nevjerojatno spašavanje Filipovića i Mišića