SAMBO reprezentacija vraća se s pet medalja. Brončani Matošević: 'Zakinut sam, ali sretan'

Hrvatska SAMBO reprezentacija ostvarila je odličan rezultat na Europskom prvenstvu na Cipru. Čak pet medalja stiže u Hrvatsku. Marino Dugandžić osvojio je srebro u Combat kategoriji do 98 kilograma dok su do brončane medalje došli Tin Straža (Sport kategorija do 98 kilograma), Lara Vuksanić (Sport +80 kilograma), Lea Katarina Gobec (Sport do 80 kilograma) i Matej Matošević (Combat do 64 kilograma).

Upravo s potonjim, Matejem Matoševićem, smo razgovarali dok je čekao avion za povratak u Hrvatsku. Matej nam je i objasnio malo više o SAMBO-u, sportu koji je kombinacija borilačkih vještina nastao u Sovjetskom Savezu.

"Bavim se Combat SAMBO-m, riječ je o borilačkoj vještini koja je kombinacija džuda i hrvanja s udaračkim tehnikama. Borimo se u džudaškom kimonu, a imamo i rukavice. Najlakše bih to opisao kao kombinaciju džuda, hrvanja i MMA. Riječ je o ruskom nacionalnom sportu, u hrvatskoj raste u zadnjih par godina i škole se razvijaju", rekao nam je Matej koji je savladao Talijana Daria Difalca u četvrtfinalu pa izgubio od Rusa Pavela Panteleva u borbi za finale.

'Nije trebao dobiti bodove'

"Talijana sam u četvrtfinalu pobijedio na bodove. U SAMBO-u se dobivaju bodovi na bacanja ili na nokaut. Talijana sam dobio na bodove zbog bacanja , a onda sam od Rusa u polufinalu također izgubio na bodove zbog bacanja, iako mislim da za drugo bacanje nije trebao dobiti bodove, ali što mogu. To je njihov nacionalni sport i onda je logično da sudačke odluke idu njima u prilog", požalio se 23-godišnji Matej koji ne skriva oduševljenje europskom medaljom.

"Sretan sam jer sam osvojio svoju prvu medalju na velikom natjecanju. Trostruki sam državni prvak Hrvatske, a imam i medalju sa Svjetskog kupa, ali ovo je prva prava i najdraža medalja", zaključio je Matej čiji je brat Luka Matošević prošle godine također osvojio broncu.

Kako su rekli u svojoj Instagram objavi, "Hrvatska SAMBO reprezentacija piše povijest – a ovo je tek početak!" Želimo im puno sreće i uspjeha.

