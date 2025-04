Veliki povratak Daniela Bažanta u FNC: 'Uroš nema dišpeta ni m*** za to napraviti'

U sunaslovnoj borbi večeri na FNC Knockoutu donosi okršaj lake kategorije, hrvatski borac Daniel Bažant sučelit će se sa srpskim predstavnikom Urošem Vesićem.

Bažant, bivši prvak FNC-a u perolakoj kategoriji, s omjerom 7-7, odlučan je vratiti se na pobjedničke staze – i to pred domaćom publikom u Medulinu. Nasuprot njega stoji Vesić (4-4), koji nakon nastupa pod reflektorima zagrebačke Arene na FNC 20 sada ulazi u intimniju borilačku atmosferu. S istim brojem pobjeda i poraza, obojica traže prekretnicu u karijeri. Očekujte rat – jer u ovom meču na kocki su ponos, iskupljenje i novi zamah. Razgovarali smo s Danielom Bažantom, a evo što nam je rekao za Uroša

"Dobar protivnik, hrvač je, to je općepoznato da mi ne odgovara. Digli smo kategoriju. Pozivam ga na fajt. Ali budimo realni, zašto bi Uroš došao tu kod mene doma, u Medulin i umjesto hrvanja išao se tući sa mnom. Nema on ni dišpeta ni m*** da to napravi", rekao je Bažant. Pitali smo ga i kako je odlučio opet se vratiti u kavez nakon duge pauze i niza od četiri poraza.

"To je nešto u meni, ne mogu bez toga. Ja to volim raditi. Volim skidati kile, volim se boriti, voli trenirati, dati batine i dobiti batine, to je jedini problem. Što se mene tiče mogu mi ponuditi koga god i kad god, ako se je u tom trenutku budem osjećao da želim meč i da se želim tući, sve može", rekao je Bagi koji nam je i prokomentirao i meč njegovih gabarita između Croate i Račića.

"Super meč, očekivano Croata, ali nisam očekivao da će biti tako brzo, više sam mislio da će biti pet rundi rata", kaže pa nam je otkrio i kako se proslavila velika pobjeda Fabjana u Ljubljani.

"Kod nas u Trojanu i kad jesu i kad nisu pripreme, uvijek je radno, mi se znojimo kao psi, krvarimo, i nema drugog puta za nas. Pobjede naših kolega slavimo opasno, tako je bilo sada i kod pobjede Fabjana", otkriva. Za kraj nas je zanimalo koji je Bažantov plan u FNC-u. Što ako uslijede dvije-tri pobjede zaredom?

"Barton je uvijek u fokusu, ali polako, sve će doći na svoje", zaključio je.

