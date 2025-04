Najavljena nova borba beogradskog FNC spektakla! U ring se vraća Teror Trušček

Samo nas mjesec dana dijeli od beogradskog spektakla FNC-a 23. Danas je najavljen novi veliki okršaj. Radi se o povratku u ring Ivice 'Terora' Truščeka. Protivnik će mu biti srpski udarač Aleksandar Janković.

Bit će to njihov drugi ogled u FNC-u nakon što je na FNC 5 priredbi prije tri godine Trušćek pobijedio tehničkim nokautom u drugoj rundi. "Još jedan uzbudljiv okršaj stiže na najveći event ikad – Trušček vs. Janković 2! Dvojica poznatih boraca prvi puta su se susreli na FNC-u 5, u divljoj borbi koja je eksplodirala u drugoj rundi. Janković je otvorio gadnu posjekotinu 12 godina starijem Truščeku – ali samo 30 sekundi kasnije, Trušček je preokrenuo borbu i došao do prekida. Bio je to rat koji je lako mogao otići na bilo koju stranu… a sada ga ponovno gledamo 24. svibnja u Beogradskoj areni‘‘, stoji u objavi FNC-a na Instagramu.

Trušćek je u nizu od dvije pobjede giljotinom, a Janković pamti odličnu pobjedu nad Bojanom Kosednarom, ali u posljednjem okršaju, na FNC-u 15 se Slovenac revanširao nokautom. Sada će Janković to isto pokušati napraviti Truščeku.

Podsjetimo, beogradski event predvodit će teškaši. Darko Stošić i Hatef Moeil. U sunaslovnoj borbi večeri Marko Bojković ući će u kavez s Milošem Janičićem, a prvak FNC-ove srednje kategorije Đani Barbir branit će svoju titulu protiv Piotra Strusa.

