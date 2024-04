Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović 1. lipnja trebao bi se se boriti protiv Daniela Duboisa i to bi mu bio najvažniji meč karijere, ali menadžer Oleksandra Usika najavio je da bi mogao boksati i u 'meču stoljeća', ako se iz njega povuče Tyson Fury.

Naime, Filip ima status obaveznog izazivača za IBF-ovu titulu koja bi mogla ostati upražnjena ako ako Fury i Oleksandr Usik nakon svog meča 18. svibnja aktiviraju klauzulu o revanšu i tada bi se Hrgović i Dubois borili za naslov.

Usikov menadžer Alex Krasjuk otvoreno je poručio kako nije optimističan oko meča s Furyjem, koji se prvotno trebao održati u veljači, ali je otkazan jer se Britanac ozlijedio na sparingu.

" IBF-ov obavezni izazivač Filip Hrgović će uskočiti kao zamjena ako Fury ponovi ono što je napravio prošlog puta. On se priprema za Daniela Duboisa 1. lipnja, ali mislim da bi umjesto toga treba biti spreman 18. svibnja zamijeniti Furyja. Inače ćemo izgubiti IBF titulu. To su bili naši uvjeti. Ne vrti se sve oko novca, stalo nam je to ostavštine i slave", poručio je Usikov menadžer.

