Britanac Tyson Fury i Ukrajinac Olekandar Usik pripremaju se za boksački spektakl 18. svibnja kada bi trebali dobiti apsolutnog prvaka teške kategorije.

"Naporno treniram, u fantastičnoj sam formi, čeka me velika borba. Nema mjesta za pogrešku, nema mjesta za bilo kakve probleme. Svi boksači ponavljaju isto sr*nje o fantastičnom treningu, a ja uistinu oko sebe imam fantastičan tim i sve ide po planu, nema pritužbi", započeo je Fury pa nastavio:

"Ako ne mogu pobijediti Usika, jasno je da nisam dobar, to vam je naslov. Ako ne pobijedim, recite da nisam dobar. Ako i izgubim revanš, što više mogu učiniti. Ako pobijedim, sjajno, fantastično, do sljedećeg borca."

"U medijima sam vidio da su ovo osobne stvari između Usika i mene. Ne, nisu, ovo je isključivo posao. Ne mrzim ga, on mene ne mrzi, dobar je suprug, bogobojazan čovjek, poštujem ga kao borca, kao čovjeka. On je ujedinjeni prvak u teškoj kategoriji, morate to respektirati. Preda mnom je težak izazov, a vjerujem u sebe i da ću slaviti."

