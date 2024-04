Hrvatski boksač Filip Hrgović 1. lipnja će u Rijadu u ring protiv Daniela Duboisa.

"Bit će ovo pravi test, dobra borba za mene. Smatram da mi njegov stil odgovara i da ovaj meč dolazi u odličnom trenutku moje karijere. On je dobar boksač, ali ja sam bolji, na drugoj sam razini i pobijedit ću ga", odlučan je El Animal, koji je potom komentirao i protivnikove kvalitete.

"Solidan je borac, ne sjajan. Nema taj mentalitet i karakter, predao se protiv Joea Joycea, predao se protiv Oleksandra Usika, to nije neka dobra kvaliteta za borca. Odustao je nakon Usykovog direkta. Ima pristojne vještine, dobre osnove i tehniku, ali jednostavno ga je smatram velikim borcem, on je osrednji borac. Možda je 'medium well', poput odreska, s malo krvi, a ja sam 'well done".

Komentirao je Hrgović i mogućnost da u slučaju pobjede u rujnu boksa protiv Anthonyja Joshue u Londonu.

"To mi je velika motivacija. Čuo sam da je to u planu tako da će pobjednik naše borbe biti u odličnoj situaciji i vjerojatno se boriti protiv Joshue na Wembleyju u rujnu. To ću biti ja, to je sudbina. Dubois je već imao svoju priliku, borio se za titulu i izgubio, a sada dolazi moje vrijeme. Pobijedit ću ga, a onda dolazim na Wembley pobijediti i Joshuu. Kao što je hrvatska nogometna reprezentacija došla ovdje i razbila Engleze. I tada i u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji. Tako ću i ja razbiti Joshuu i postati legenda."

