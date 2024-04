Najbolji hrvatski boksač,Filip Hrgovićnapokon je dočekao najveću borbu u karijeri. On će se 1. lipnja boriti u Rijadu protiv britanskog boksača Daniela Duboisa.

Hrgoviću će Dubois biti najveća borba u karijeri. Britanski je boksač prošle godine izazvao Usika u meču za pojase prvaka po organizacijama WBA, IBF, WBO, IBO, ali je izgubio u devetoj rundi.

"On je spomenuo sparing gdje je dobio batina. On je j**eno glup tip. Zašto je to spomenuo? On treba šutjeti o tome, a ja govoriti. A on je govorio o tom sparingu na kojem je bio uništen."

Hrgović je spreman, čekao je na ovakvu borbu dovoljno dugo i ne planira izgubiti.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Daniel Dubois slavi novu pobjedu nokautom.

"Poraz u ovom meču bi me uništio jer već godinama tražim ovakav meč. Napokon sam dobio priliku i izgubim li ovaj meč, umirovit ću se. Mislim da sam najbolji na svijetu, da mogu pobijediti bilo koga. Izgubim li od j**enog Duboisa očito nisam ni blizu toga i umirovit ću se ako se to dogodi", rekao je hrvatski boksač.

Nije trebalo dugo čekati na odgovor Daniela Duboisa:

‘‘Radili smo tvrdi sparing. Taj klinac Hrgović je bio je**no čvrst. No, to je bio sparing, to je irelevantno. Idemo, ja sam spreman za ovu borbu!‘‘, rekao je Dubois u intervjuu za iFL TV.

‘‘Ako se nakon tog poraza želi umiroviti, pustite ga da se umirovi. Ja ću ga umiroviti. Napravio sam posao protiv ‘Big Babyja‘‘ Millera, a sada isti posao moram napraviti na Hrgoviću. Na papiru je ovo teža borba nego Miller, ali u stvarnosti, ako uzmemo u obzir za što sam ja sposoban kada uđem unutra, ja mogu učiniti ovu borbu i lakšom samo ako sam u formi. Moram biti u pravoj formi i stanju uma‘‘, dodao je.