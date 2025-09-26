Je li ovo dobra cifra? Boksački savez nagradio brončanog Gabrijela Veočića
Gabrijelu Veočiću (24) to je bio već treći nastup na seniorskim Svjetskim prvenstvima
Na prijedlog predsjednika Hrvatskog boksačkog saveza Borne Bošnjaka, Izvršni odbor HBS-a na elektronskoj sjednici jednoglasno usvojio odluku da se našem najuspješnijem reprezentativcu Gabrijelu Veočiću isplati nagrada od 10.000 eura za broncu sa Svjetskog prvenstva u Liverpoolu, objavio je HBS.
Gabrijel Veočić je na SP-u osvojio brončanu medalju, prvu za Hrvatsku nakon 20 godina i srebrnog odličja Marija Šivolije Jelice na SP-u 2005. godine u Kini.
Gabrijelu Veočiću (24) to je bio već treći nastup na seniorskim Svjetskim prvenstvima i na svima se borio za odličja: četvrtfinale na SP-u 2021. u Beogradu (5. mjesto), četvrtfinale na SP-u u Tashkentu 2023. (5. mjesto) i sada nova velika medalja na SP-u u Liverpoolu 2025. (3. mjesto).Veočić je u seniorskoj konkurenciji dvostruki prvak Europe (aktualni seniorski prvak Europe 2024. i prvak Europe U-23), osvajač 5. mjesta na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, te osvajač srebrne medalje na Europskim igrama u Krakowu 2023. godine.
Sve o hrvatskim boksačima čitajte na portalu Net.hr.
S osvojenom medaljom na SP-u u Liverpoolu postao je tek treći naš s boksač s odličjem sa Svjetskog prvenstva za Hrvatsku (Filip Palić 2001. godine i Marijo Šivolija Jelica 2005. godine), a tek šesti hrvatski boksač u povijesti sa svjetskom medaljom (Mate Parlov 1974., Pero Tadić 1982. i Damir Škaro 1986. godine).
Izvršni odbor HBS-a čestitao je i svim ostalim našim boksačima i boksačicama, cijeloj reprezentaciji na uspješnom nastupu na Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu na kojem su dostojno i ponosno predstavljali Hrvatsku s dosad rekordnih sedam pobjeda.
POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako je Roberto Soldić prebio suparnika u boksačkom debiju