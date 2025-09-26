Je li ovo dobra cifra? Boksački savez nagradio brončanog Gabrijela Veočića

Na prijedlog predsjednika Hrvatskog boksačkog saveza Borne Bošnjaka, Izvršni odbor HBS-a na elektronskoj sjednici jednoglasno usvojio odluku da se našem najuspješnijem reprezentativcu Gabrijelu Veočiću isplati nagrada od 10.000 eura za broncu sa Svjetskog prvenstva u Liverpoolu, objavio je HBS.

Gabrijel Veočić je na SP-u osvojio brončanu medalju, prvu za Hrvatsku nakon 20 godina i srebrnog odličja Marija Šivolije Jelice na SP-u 2005. godine u Kini.

Gabrijelu Veočiću (24) to je bio već treći nastup na seniorskim Svjetskim prvenstvima i na svima se borio za odličja: četvrtfinale na SP-u 2021. u Beogradu (5. mjesto), četvrtfinale na SP-u u Tashkentu 2023. (5. mjesto) i sada nova velika medalja na SP-u u Liverpoolu 2025. (3. mjesto).Veočić je u seniorskoj konkurenciji dvostruki prvak Europe (aktualni seniorski prvak Europe 2024. i prvak Europe U-23), osvajač 5. mjesta na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, te osvajač srebrne medalje na Europskim igrama u Krakowu 2023. godine.

Sve o hrvatskim boksačima čitajte na portalu Net.hr.

S osvojenom medaljom na SP-u u Liverpoolu postao je tek treći naš s boksač s odličjem sa Svjetskog prvenstva za Hrvatsku (Filip Palić 2001. godine i Marijo Šivolija Jelica 2005. godine), a tek šesti hrvatski boksač u povijesti sa svjetskom medaljom (Mate Parlov 1974., Pero Tadić 1982. i Damir Škaro 1986. godine).

Izvršni odbor HBS-a čestitao je i svim ostalim našim boksačima i boksačicama, cijeloj reprezentaciji na uspješnom nastupu na Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu na kojem su dostojno i ponosno predstavljali Hrvatsku s dosad rekordnih sedam pobjeda.

