Ukrajinac Oleksandr Usyk (34) prošlog je vikenda postao novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji po WBA, IBF, WBO i IBO verziji nakon što je u Londonu detronizirao Britanca Anthonyja Joshuu.

Usyk i Joshua će prvo boksati revanš tog meča najvjerojatnije u veljači ili ožujku iduće godine, što je ugrozilo dugoočekivanu borbu Joshue s Tysonom Furyjem za ujedinjenje svih pet pojaseva, koju su svi priželjkivali.

Fury je u razgovoru za Daily Mail priznao da ga je razljutio Joshuin poraz od Usyka i da sada ne zna s kim će boksati nakon što kompletira 'trilogiju' s Deontayem Wilderom.

"Razbit ću Deontayea na komadiće. Ja sam jedini čovjek koji je to već napravio i koji to može napraviti. Wilder bi razbio Usyka, Joshuu i ostale teškaše. On je najpoasniji teškaš na svijetu, jedan njegov udarac vam može završiti karijeru", rekao je Fury pa se osvrnuo na borbu između Usyka i Joshue:

"Je li me raspi**ilo to što je Joshua izgubio prije naše velike borbe? Da, ali ako se želi osvetiti Usyku, morat će napraviti velike promjene u revanšu.

Podsjetimo, Fury i Joshua trebali su se boriti za ujedinjenje pojasa i titulu svjetskog teškaškog prvaka u boksu, nakon joshuinog meča s Usykom i Furyjevog s Wilderom.

No, Joshuin poraz sve je zakomplicirao i sada je pitanje hoće li se taj meč uopće ikada održati.