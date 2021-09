Kaže neka narodna mudrost, Bog zna čija i koje joj je podrijetlo, da su ljudi sa dijastemom, odnosno, širokim razmakom između prednjih zuba, "jedinica", sjekutića, kako god, ljudi koji će kroz život imati puno sreće. Narodne mudrosti katkada su sve, ali nisu mudrosti, no čini se nekako da ova, ali samo parcijalno, opravdava svoju tezu, barem ako je gledamo kroz prizmu boksača Oleksandra Usyka.

Usyk je ponosni vlasnik te "sretne" dijasteme, ali je ujedno i novi vlasnik titula u teškoj kategoriji boksa prema WBA, WBO, IBO i IBF verziji. No, do te titule došao je najtežim mogućim putem i ovako na prvu može ga se smatrati srećkovićem, ali on je do ovog statusa dogurao i uz krvavi rad i napor s pregršt prepreka.

Usyk, koji je sada na samo jednu borbu udaljen od titule neosporenog prvaka, odnosno, ima priliku ući u povijest i ugurati se među neka legendarna imena koja su uspjela ujediniti sve pojaseve, iza sebe ima vrlo zanimljivu, ali jako tešku životnu priču. Rođen u gradu Simferopolu u Krimu i od najmlađih dana kao da je znao da je predodređen za veliki sportski uspjeh. Kao dijete bavio se raznim sportovima, od karatea i hrvanja pa sve do nogometa.

Zna što je glad

Zanimljivo, eto, s 15 godina Usyk je počeo trenirati nogomet u tadašnjem ukrajinskom prvoligašu Tavriyi Simferopolu, no to se pokazalo kao preveliki financijski teret za njegove roditelje pa se 2002. prebacio u boks.

"Igrao sam za Tavriyu i bio sam prilično dobar. Nikad nisam počinjao na klupi, uvijek sam bio u početnoj momčadi, ali nogomet traži ozbiljne financijske troškove i to je mojim roditeljima bio veliki uteg. Boks je jednostavniji. Trener mi je dao rukavice , njegova supruga ih je prekrojila da mi odgovaraju. Jedino na što je moja majka morala trošiti novac bila je karta za putovanje", ispričao je svojevremeno Usyk.

Ukrajinac je vrlo rano počeo raditi, a s obzirom na to da dolazi iz siromašnog okruženja bavio se raznim poslovima te tako pomagao svojoj obitelji. Radio je na farmi, skupljao i prodavao voće, pa čak i sladoled kako bi zaradio i pomogao svojoj obitelji.

"Prodavao sam sladoled, prodavao sam marelice, prodavao sam kruške. Radio sam na farmi i čuvao stoku. Ne sramim se toga jer sve što sam radio, radio sam da preživim. Htio sam pomoći svojoj obitelji i to je normalno", rekao je Usyk.

Usyk je skroman tip, ali skroman tip koji zna što je glad, koji zna kako je to biti siromašan, kako je nemati ništa i itekako zna cijeniti uspjeh i sve što on donosi. Usyk je zbog svoje teške životne priče i činjenice da gotovo nikada ništa nije imao servirano i da se za sve morao izboriti sam, uglavnom krvlju i znojem, danas pomalo atipičan boksač. O tehnici i savršenom boksu ćemo nešto kasnije, ali valja prvo reći da Usyk ima golemi respekt prema ovom sportu, a samim time i prema svojim protivnicima i to mu svakako može biti krimen u današnjem boksu.

Boksač s emocijama

Ukrajinac se do titule svjetskog prvaka teške kategorije probijao godinama, imao je stotine amaterskih mečeva, olimpijski je prvak, zatim je smješten u lakotešku kategoriju koju je na koncu i pokorio te je tamo bio apsolutni kralj. Ali glad u njemu, glad za uspjehom, natjerala ga je da pokori i najjaču kategoriju u kojoj stoluju fizički moćniji, teži i znatno opasniji boksači. Na koncu je i uspio. Svladao je, prema mnogima, najkompletnijeg boksača današnjice, Britanca Anthonyja Joshuu i sada, sada može raditi što ga je volja, a to je zapravo i mali problem za cjelokupnu mašineriju koja okružuje teškaški boks.

Usyk nije pobornik "trash-talka", ne prijeti smrću svojim protivnicima, štoviše, smiruje strasti ako se one i uzburkaju, voli se šaliti s protivnicima i što je za tešku kategoriju najveći problem, on je boksač koji ima empatiju i osjećaje i ne boji ih se pokazati. Istovremeno, Usyk posjeduje onu esencijalnu glad koja ga tjera da melje i kažnjava protivnike, a s druge strane čovjek ima dovoljno empatije da zna kada je treba prestati kažnjavati protivnika u ringu.

Primjer se može vidjeti upravo na meču s Joshuom. Usyk je kroz meč imao sigurno dvije ili tri prilike kada je uzdrmao Joshuu, kada su ovom zaklecala koljena, i kada je mogao ubaciti u višu brzinu i vjerojatno ga nokautirati. Najbolju šansu imao je na samom kraju meča kada je Joshua bio iscrpljen, a Usyk je poput pitbulla neumorno napadao i onda, kada je Joshua, de facto, bio spreman za nokaut, Usyk je, u dogovoru s trenerom, stao.

'Zašto tražite krv'?

Dakako, činjenica da je imao Joshuu praktički spremnog za nokaut ili barem nokdaun i da ga je pustio da "preživi" meč bez padanja, izazvala je podosta kontroverze. Novinari su Usyka nakon meča uglavnom samo o tome ispitivali, a onda je Ukrajincu pukao film i rekao je nešto što se nimalo neće svidjeti promotorima, medijima i boksačkoj mašineriji.

"Zašto toliko tražite krv? Hvala Bogu, pobijedio sam. Zašto je nokaut uvijek neophodan? Možete li zamisliti što se dogodi boksaču poslije nokauta? On ima obitelj, majku, oca. Nokaut može prouzročiti ogromnu štetu kad je sportaš nesvjestan. Onda se probudi i pita koji je dan. Bit ću iskren, nisam veliki obožavatelj toga", rekao je Usyk.

Objašnjenje je to i promišljanje za svaku pohvalu, dokazuje kako je on ispod cijele te grubijanske, razbijačke fasade zapravo vrlo drag i osjećajan tip s jakom socijalnom inteligencijom i empatijom, ali danas se to, u borilačkim sportovima, ne traži i, realno, nikada se nije niti tražilo. Zapravo, takav obrazac ponašanja garantira borcu samo jednu stvar, da će ga vrlo brzo netko na ovaj ili onaj način otjerati s trona i medijski ga blokirati. Ne vjerujete da je to tako? Pogledajte karijeru Stipe Miočića. Karakterom su on i Usyk vrlo slični, a UFC ga se otarasio na vrlo ružan način prvom prilikom i sada mu praktički više ne daje šansu za povratak, iako je prema mnogima najbolji MMA teškaš današnjice.

Savršen je boksač

Usyk je boksač s vjerojatno najboljom tehnikom, eto, 'ajde, uz sunarodnjaka mu Vasila Lomačenka. Njegov boks nije dosadan niti manje atraktivan, dapače, Usyk je vrhunski taktičar, vrlo odgovoran borac s vrhunskim i temeljito složenim "game planom", kojeg se drži kroz cijeli meč. Sposoban je donositi važne odluke u sekundi, kretnje su mu brze, nepredvidljive, kombinacije snažne, precizne, koordinirane i pravovremene, vrlo je fluidan i skladan u ringu.

Može se isto tako reći da Usyk na boksački meč gleda kao na, recimo, partiju šaha. Pomno bira koje će runde žrtvovati, bira trenutke kada se će odmarati, tempira momente kada će srušiti salvu udaraca na svog protivnika, vrlo dobro kontrolira umor i raspolaže svojom energijom i što je najvažnije, upravo zbog tih svih karakteristika, sposoban je držati gotovo isti ritam kroz cijeli meč, pa je tako, eto, 12. rundu s Joshuom kada je ovaj jedva stajao na nogama, odboksao kao da je riječ o prvoj rundi.

Usyk je savršen borac, s time se slažu i brojni stručnjaci, bivši boksači, aktivni boksači, treneri. Usyka je uistinu gušt gledati, dakako ako razumijete kako boks funkcionira i ako ne vapite samo za krvlju i nokautima. Usykovih 12 rundi protiv Joshue nekima je možda bilo dosadno gledati jer nije bilo previše krvi, nije bilo nokdauna i nokauta, nije bilo većih razmjena udaraca, ali tehnički gledano, bio je to savršen meč. Meč sa savršeno odrađenom i poštovanom taktikom s Usykove strane i pomalo promašenom taktikom i "game planom" s Joshuine strane.

Ali...

I sada dolazimo do tog vjerojatnog problema koji je Usyk stvorio, prije svega, promotorima i mašineriji. Naime, svijet se već više od godinu dana "nabrijava" na meč Anthonyja Joshue i Tysona Furyja, koji pak drži titulu prvaka teške kategorije prema WBC verziji. Borba je to koju boksačka publika i dalje želi vidjeti više od svega, a ona je, u ovom trenutku neizvediva. Joshua je već aktivirao klauzulu za revanš s Usykom i meč bi se prema svemu sudeći trebao održati negdje na proljeće 2022. godine. Fury i njegov promotor Frank Warren dugo su stvarali atmosferu oko meča s Joshuom i pripremali Tysona upravo za taj okršaj, koji bi nedvojbeno bio meč stoljeća i možda najgledaniji meč u povijesti boksa. Taj meč se sada, gotovo sigurno, neće dogoditi tako skoro.

"Pričao sam s Tysonom tijekom borbe, obojica smo jednako razmišljali. Tyson je u tom ringu gledao kako njegova velika borba pada u vodu. Eto, to se dogodilo, sve je propalo", rekao je to Warren nakon meča Usyka i Joshue i nagovijestio je ono o čemu se već šuška, a to je da bi Usyk mogao zabetonirati svoje titule baš kao što je to nekoć napravio Vladimir Kličko. Kao što smo rekli, Usyk nije žedan krvi, ne stvara rivalstva što je ključno za stvaranje "hypea", ne pokazuje previše afiniteta za cijeli taj cirkus koji okružuje boksački svijet i njegov promotor Oleksandr Krasjuk nije baš tako lakom i željan guranja Usyka u senzacionalne mečeve, niti ga promovira na agresivan i bahat način. Usykova karijera već sada pomalo podsjeća na onu Kličkovu, a već je dobro poznato da je Kličko, koliko god bio vrhunski boksač, za mnoge jedan od "ubojica" teškaškog boksa.

Ne kažemo da će Usyk krenuti njegovim stopama, ali teškaški se boks taman oporavio od stolovanja jednog i apsolutnog, vladara koji je godinama birao s kim će se boriti i vješto eskivirao sva opasnija imena, a kada bi s nekim opasnim i boksao, to bi obično bila totalna defanziva i skupljanje poena te dobivanje meča sudačkom odlukom. Do sada smo uistinu gledali vrhunske mečeve Usyka, ali problem je taj što je Ukrajinac do sada bio lovac na titule, a sada je postao lovina i tu se paradigma može vrlo lako promijeniti. Usyk nema fizičke predispozicije kao Kličko, nema toliki raspon ruku, težinu i visinu, ali posjeduje čitav set vještina koji mu mogu omogućiti da na tronu ostane do umirovljenja i to je, u suštini, veliki problem za tešku diviziju.

Zašto bi se mijenjao?

Joshua je bio idealan za promotore, Fury je idealan, Deontay Wilder je idealan, pa čak i ovi prvi izazivači poput Dilliana Whytea su idealni jer svatko od njih ima slabu točku, svatko od njih je negdje i po nečemu ranjiv i svi su oni padali u nokdaun ili bili nokautirani u karijeri i ponajprije dali bi sve da što skuplje "prodaju" meč. Svatko od njih je veoma glasan uoči i nakon borbe, svi imaju vrlo jake promotore koji agresivno grade "hype" oko njih i to je ono što publika traži. Usyk i ljudi koji brinu o njegovoj karijeri do sada nisu imali takav pristup poslu i pitanje je hoće li ga uopće mijenjati kako bi se prilagodili boksačkom tržištu.

A realno, zašto bi ga i mijenjali i zašto bi se Usyk mijenjao? Čovjek je krvavo radio cijeli život, na pošten i dostojanstven način, da bi dogurao do statusa najboljeg na svijetu i sada kada je na tronu ima pravo raditi što god želi. Teško je reći kako će izgledati mečevi Usyka sada kada ima ulogu branitelja naslova, odnosno lovine, teško je reći hoće li pribjeći defanzivi i ziheraškom boksu i totalnom taktiziranju, kao Kličko. Pitanje je hoće li boksati kako je boksao i do sada, hoće li postati agresivniji i atraktivniji, hoće li prihvatiti promotorsku igru i "prodati" se, hoće li prihvaćati mečeve protiv najjačih boraca i forsirati "superborbe", ili će čuvati svoje titule boksati defanzivno i "dosadno" na poene, što svakako može, hoće li paziti da pretjerano ne povrijedi i ponizi protivnika?

I upravo je zbog toga, zbog toga što se može dogoditi da Usyk ostane "svoj" i uspostavi apsolutnu dominaciju te umrtvi taman oživjelu tešku kategoriju, Ukrajinac postao najveći problem boksačke mašinerije danas. Dakle, ne boksa kao vještine, jer on je savršen boksač, već svega onog što ga okružuje.

