Ugledni boksački stručnjak Vlado Božić također je za Net.hr komentirao boksački meč Joshua - Usyk, u kojem je Ukrajinac protekle subote u Londonu, pred više od 65 000 ljudi, slavio jednoglasnom sudačkom odlukom nakon 12 rundi boksačkog umijeća i uzeo 4 pojasa teškaškog prvaka u svoje vlasništvo (WBA - Super, WBO, IBF i IBO).

'Joshua se pripremao za 12 rundi'

"Joshua je bio vrlo dobro spreman i znao je da mora boksati 12 rundi. Oni su se spremali za 12 rundi, to se vidi i po kilaži. Kad se kilaža smanji i nestane snage, odnosno te eksplozivnosti, onda naravno i nestaje taj razoran udarac. Jer Joshua da je imao 112, 113, 14 kg kao prije, on ne bi mogao izdržati 12 rundi u tom tempu. Sve je to dvosjekli mač, teško da bi zahvatio Usyka da je on imao toliko kilograma i onda bi vjerojatno i on izgubio nokautom. Mislim da nisu promašili s pripremom, znali su oni dobro što ih očekuje samo jednostavno, momak je predobar. Usyk je enigma", govori nam Vlado Božić i nastavlja:

Fantastično izveden desni kroše s blokom od strane Usyka.

Oleksandr Usyk vlasnik je 4 pojasa teškaškog prvaka (WBA - Super, WBO, IBF i IBO).

'Ne vidim tko ima bolji rezultat od Usyka'

"Čovjek je, prema nekoj mojoj procjeni, ono što sam ja danas razmišljao i kad sam analizirao rezultate, pa nitko u povijesti boksa nema bolji rezultat od njega. Ja ne vidim evo, nema nitko bolji rezultat. Najbliže mu je Evander Holyfield ali on je osvojio brončanu medalju, odnosno pokrali su ga. Diskvalificirao ga je jugoslavenski sudac, tako da Holyfield na Olimpijskim igrama u Los Angelesu nije uzeo olimpijsku medalju, a trebao je. Ako ćemo uspoređivati, komparirati rezultate amaterske karijere ova dva boksača. Usyik je, k tome, apsolutni osvajač kruzer divizije i sad apsolutne teške s 4 pojasa prvaka, nedostaje samo jedan pojas, onaj WBC kategorije. Čitam baš sad, u dosta se anketa pita tko je najbolji svjetski teškaš? Trenutno je Usyk. Kraj priče, po rezultatima, tko će biti i hoće li on uspjeti pobijediti Furyja ili Wildera, s obzirom na njegove gabarite, pa tko to zna. Možda niti nikad neće doći do tih mečeva. Usyk je trenutno najbolji boksač svijeta, kraj priče".

Lomačenko u velikom

Usyk je u biti Lomačenko u velikim gabaritima. Rasplesan i brz, tehnički savršen, ubada kad treba i spreman je boksati 20 rundi...

"Je, ali problem je u tome što je Joshua prespor i prespor mu je bio ritam, nije mogao ući u Usykov ritam. Boks je ritam, jednostavno Joshua nije uspio nametnuti svoj stil svoj ritam. Ako to u drugom meču ne bude uspio, isto će izgubiti. Sve ti je u ritmu. Usyk je preritimičan, prefluidan, preinteligentan je, prelukav je i plus tome još je i kontragard i spreman kao takav boksati valjda 20 rundi, ne dvanaest. Tako se on i priprema. Jako je mentalno jak. Zato sam vam rekao, ovdje imamo afričke gene protiv kozačkih gena. To je to. Jednostavno, ovog puta su kozački geni pobijedili ali to ne znači da će idući put pobijediti. Idući meč je meč za sebe. Sve su karte i opcije otvorene".

Vlado Božić (s lijeva) i Željko Mavrović u Klagenfurtu.

Mijenja se teškaški poredak

I karte sad miješa i Usyk, koji je poremetio slijed i zasjeo na vrh i teškaške divizije, u svojoj tek trećoj borbi u kraljevskoj kategoriji. Tyson Fury i Deontay Wilder jedni su od onih koji čine taj teškaški vrh. Uskoro je na redu njihov treći veliki okršaj, čime završava ova boksačka trilogija. Nakon toga, mogao bi na red doći revanš Usyka i Joshue. Ako Eddie Hearn ne odluči drugačije ili se nešto ne dogodi suprotno očekivanjima. Ništa se ne zna još točno u ovom trenutku. U svakom slučaju, mijenja se teškaški poredak...

"Naravno, ali ako se bude opustio Usyk malo kojim slučajem, Joshua ima šanse doći do izražaja. Sad će ga mediji razapet, svi će ga razapeti, ako bude podlegao toj euforiji i slavi Usyk, ima velike šanse da Joshua pak slavi. Jako jednostavno. To kako Usyk boksa, ljudi sa strane kako možda gledaju, to izgleda jako jednostavno a to njegovo jednostavno boksanje je savršenstvo. Ta jednostavnost, to je savršenstvo a da bi došao do toga moraš biti stvarno virtuoz. Ta Usykova fluidnost, mekoća i ta racionalizacija pokreta koju on ima, naravno da i to iskustvo, tih više od 300 mečeva amaterskih plus WSB, to je kapital. Po meni, trenutno je Usyik, gledajući njegove rezultate, najbolji boksač u povijesti boksa. To je jednostavno tako. Mene je dojmila ta racionalizacija, fluidnost, čvrstoća... Momak je super. Tko uspije ući u njegov ritam, taj će ga pobijediti. A to je jako teško", zaključio je Vlado Božić.