Bez obzira za koga boksački fanovi navijali, koga preferirali, svi se slažu u jednom. Oleksandr Usyk boksački je školovao Anthonyja Joshuu i u subotu iza ponoći na stadionu Tottenhama pred više od 65 000 ljudi uzeo mu zasluženo sva četiri teškaška pojasa (WBA - Super, IBF, IBO, WBO). Karte u kraljevskoj teškoj kategoriji sad će se miješati drugačije, dakako na čelu s najjačim promotorom današnjice Eddie Hearnom.

Rezervirani Joshua

Usyk je svojom pametnom i pravom boksačkom izvedbom oduševio boksački svijet. No, isto tako Joshua je bio podosta rezerviran. Nije radio koliko je trebao, nije koristio svoje prednosti nego je dopustio da ga Usyk uhvati u svoj ritam, u svoj žrvanj, na jedan njegov toliko poseban boksački plesački podij, na kojem Englez nije imao šanse...

"Njegov tim u potpunosti je promašio taktiku", govori nam poznati boksački trener iz "Boksačkog kluba Leonardo" Leonard Pijetraj u ponedjeljak ujutro. Taman se Leo vratio s trčanja i prije treninga sa svojim boksačima s nama je podijelio dojmove...

Prije četiri dana u najavi ovog meča Pijetraj i Milun, naime, ispričali su nam kako je to bilo u pripremnom kampu Anthonyja Joshue za meč s Usykom.

Milun je bio Joshui preagresivan

Marko Milun, najbolji amaterski superteškaš Hrvatskoj i jedan od najboljih hrvatskih boksača uopće, glumio je Joshui ukrajinskog majstora.

No, tempo koji je Milun u jednom trenutku pripremama u Sheffieldu nametnuo, kako nam je kazao tri tjedna je radio po njihovom, nije odgovarao Joshui i njegovim trenerima.

Leonard Pijetraj savjetovao je svog boksača da radi svoj boks, svoj stil. Misleći i na to da će takav stil, dinamičan i agresivan, odgovarati i Joshui.

"To bi mu moglo stvoriti probleme", naglasio nam je Pijetraj tu njihovu odluku prije meča...

"U jednom trenutku sam rekao da bude agresivniji, da radi svoj boks. Da proba maksimalno, zbog čega je Joshui bilo jako teško sparirati. U stvari, pravi Usyik će biti takav. Agresivan, s puno kretnje, nešto između amaterskog i profi boksa i da je bolje za Joshuu takav način boksa, međutim njemu se to ne sviđa. Njegovo tijelo ne može izdržati jaki tempo i to će biti problem ta priprema koju je on imao. Mislim da nije dovoljno dobra pa će biti problem ako ne nokautira Usyka. Ako meč bude otišao u kasnije runde, Usyk će imati puno veće šanse jer je mekši, pokretljiviji i bolji boksač, bolji je tehničar, rekao nam je Pijetraj, pak, prije 4 dana a danas stavlja točku na i:

'Potpuno promašena taktika Joshue i njegovog tipa'

"Potpuno promašena taktika Joshue i njegovog tipa. Neshvatljivo mi je da su to napravili. I na pripremama, tražili su da lagano rade Joshua i Marko. Ja sam Marku, pak, rekao da radi jako, da radi svoj ritam, da bude u pravom svom izdanju jer na kraju krajeva, Usyk će upravo i takav biti. Međutim, rekli su da je Marko preagresivan i da mu to ne odgovara. Da bi Joshua i oni htjeli da Marko lakše radi, što je meni nevjerojatno. Jer, laganim radom ne možeš se pripremiti za visoki ritam kakav je nametnuo Usyk. Upravo se to i dogodilo, da je on jedva izdržao do dvanaeste runde a s obzirom da nije napravio puno udaraca, čudo da takav atleta s takvim treninzima kakve on radi, da nije bio spreman za taj meč kako treba, odnosno krivo se potpuno pripremio i dobro je čak i prošao, s obzirom da je radio sve što Usyku odgovara, a to je borba na distanci. Nadigravao se s pojedinačnim udarcima i tu s Usykom malo tko ima šanse sad a kamoli Joshua, koji nije tako bio kvalitetan amater kao Usyk", priča nam Leonard Pijetraj.

Što vas je oduševilo u meču?

"Mene nije ništa puno oduševilo, meni je to normalno. Usyk je radio svoj boks i nije radio ništa spektakularno, ono što nisam očekivao. Mene je više iznenadilo što Joshua, koji brani titule i gdje njegovi treneri govore brilliant, brilliant, pa ja ne znam što je tu bilo briljantno. Oni su fascinirani njime, uvlače mu se, ne smiju mu kazati da nešto nije dobro. Uglavnom, uvijek kad je meč blizu, ili malo blizu, kad ste malo bolji, vi morate svog boksača tjerati da radi više jer upitno je kako to suci vide. Tako da ne kužim, ma velika greška njegovog kuta. Nedopustivo je da ljudi na takvom nivou, s takvim uvjetima naprave tako veliku pogrešku. Vjerojatno su mislili da su doma, na domaćem terenu, publika, promotor, da imaju prednost. Što normalno da ne možete imati jer je Usyk preveliko ime da bi si to dozvolili suci, tako da tu greške nije bilo. Nije bila neke velika bodovna razlika, ali dovoljno da Usyk bude bolji", naglašava nam Pijetraj.

'Joshua mora mijenjati taktiku i odabir sparing partnera'

Usyk je baš demonstrirao kako jedan moderni boks treba izgledati. Znači, čista dinamika, sjajno fizička pripremljenost, jaki tempo i ono što je nas osobno oduševilo, 12. rundu boksao je kao prvu. Ostao je glavom unutra do kraja, totalno fokusiran, točan pravovremen poput švicarskog sata...

"Svi su mislili da je Usyk malo bolji, sve dok trenutka dok sudac nije proglasio pobjednika. Onda su svi vidjeli i stali na stranu Usyka, kazavši da ga je deklasirao. Tako da je to više dojam kod odluke sudaca, nego što je stvarno i bilo u ringu. No, nema sumnje, Usyk je bio bolji, Joshuin tim i on sam moraju nešto promijeniti, mora biti puno agresivniji ako misli s Usykom boksati revanš i povratiti pojaseve prvaka".

Znači, Joshuin tim morat će za uzvrat promijeniti pripreme i tatiku...

"Mora se bolje taktički spremiti. Po meni, imao je preloše sparing partnere. Pa kad je Marko Milun koji je amater, bio preagresivan i prvi sparing partner tamo, onda znate da su ostali sparing partneri bili ipak, po meni, ne na tom nivou. On si to nije smio dozvoliti kao najskuplji, najbolji boksač svijeta, on je morao imati najbolje sparing partnere. Marko Milun je bio idealan, međutim oni niti to nisu iskoristili. Marko je boksao stvarno slično Usyku, čak još jače udara. Normalno, nema to iskustvo Usyka ali dobro može simulirati naš ovakve situacije, što Joshua nije iskoristio što je nedopustivo. Da mu treneri toliko podilaze, da ne žele da on bude u nekom inferirornom stanju na treningu, zato da njemu ne povrijede ego, to je nedopustivo".