Ukrajinac Oleksandr Usyk (34) novi je svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji po WBA, IBF, WBO i IBO verziji nakon što je u Londonu detronizirao prvaka iz Britanije Anthony Joshuu.

Bio je to pravi boksački spektakl na stadionu Tottenhama pred 70 tisuća gledatelja, a ukrajinski boksač je iznenadio Joshuu od samog početka borbe. Odluka sudaca je bila jednoglasna, Usyk je dobio većinu rundi, a u zadnjoj, 12. rundi je bio na pragu da nokautira prvaka.

Usyk sada ima 19 pobjeda u isto toliko nastupa, ali većinu u lako-teškoj kategoriji, a Britanac je ubilježio drugi poraz u karijeri nakon što je već jednom izgubio pojaseve od Meksikanca Ruiza.

'Smiješno je govoriti o tome'

Meč je na svom Instagram-profilu komentirao i ponajbolji hrvatski boksač, Alen Babić.

"Jučer smo svjedočili povijesti. Usyk je od sinoć dio boksačke povijesti i to mijenja cijelu igru. Mislim da će Usyk promijeniti boks", rekao je Babić i zatim je krenuo odgovarati na pitanja svojih fanova.

Jedan ga je pratitelj upitao bi li mogao svladati Usyka. "Ne bojim se nikoga, ali ja moram još puno napredovati da bih došao do razine na kojoj je on. Smiješno je uopće govoriti o tome, previše ga poštujem", kazao je Babić.

Jedan je Babićev obožavatelj konstatirao kako je očekivao da će Joshua pobijediti zbog snage, ali Babić veli da su neke druge stvari važnije.

"Stalno to govorim ljudima, moć, težina i mišići… nema to puno veze s boksom, to ne možeš koristiti u borbi. Usyk je to dokazao", zaključio je Babić.