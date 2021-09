Nekad elitni hrvatski boksač, štičenik Dona Kinga Mario Preskar, sad je u potpunosti posvećen svojoj Mario Preskar boksačkoj akademiji. Trener je i radi na razvoju mladih boksačkih nada. Nekako je, na kraju krajeva i logično bilo da svoje znanje i iskustvo usmjeri na mlade talente plemenite vještine u Hrvata. Kontaktirali smo Marija kako bi nam i on prokomentirao boksački okršaj godine protekle subote u Londonu. Jer, sad su se u teškaškom boksu dogodile neke zanimljive stvari i na tronu pojavili neki drugi "igrači"...

Redefinirao boksački pejzaž

"Pa, to nije bio dio scenarija", zanimljivo je zaključio ugledni britanski BBC.

Poraz Anthonyja Joshue od Oleksandra Usyka u Londonu redefinirao je boksački pejzaž u teškoj kategoriji i, čini se, da se Joshuin meč s Tysonom Furyjem udaljio od održavanja više nego ikad. Velika Britanija htjela je dobiti dva apsolutna vladara svjetskog boksa, imati Britance na krovu svijeta, odnosno da svi pojasevi prvaka budu u njihovu vlasništvu...

No, kad je u svibnju na arbitražnom ročištu presuđeno da se Fury mora ponovno boriti protiv Amerikanca Deontaya Wildera, Joshua se umjesto toga pripremio suočiti se sa svojim obveznim izazivačem prema WBO organizaciji, Oleksandrom Usykom.

Obojica Britanaca morali su pobijediti u svojim borbama kako bi se našli u konačnom obračunu, "bitki za planetu", za povijest svjetskog ali i britanskog boksa. No, Ukrajinac Usyk na stadionu Tottenham Hotspura uništio je Joshuu u 12 rundi i poremetio sve...

Joshua želi boksati s Furyjem, čak i bez pojaseva prvaka u igri

Joshua je rekao da će se suočiti s Furyjem čak i bez pojaseva u igri. No, možda i nije to tako sad baš jednostavno. Doista, ako Fury pobijedi Wildera i riješi to rivalstvo jednom zauvijek, to bi moglo pogurati meč s Joshuom još dalje od održavanja. Jedan kamen spoticanja znao je u prošlosti u potpunosti usmjeriti diviziju.

Unatoč globalnoj popularnosti i velikoj bazi fanova, Joshua više nema svjetski naslov i time pada u drugi plan. No, to neke stvari pritom čini još izazovnijima. Furyjev kopromotor Frank Warren nije optimist da će se borba njegovog klijenta i Joshue dogoditi.

"Ne vidim da bi se to moglo dogoditi. Da se to dogodi, što bi mu Tyson učinio? Ne bi otišlo u 12 rundi. Tyson bi ga uništio", uvjeren je Frank Warren.

'Sudar titana'

NET.HR: Kako ste vi vidjeli meč Usyka i Joshue u Londonu?

PRESKAR: Vidio sam ga kao “sudar titana”, sraz dvojice olimpijskih pobjednika i svjetskih šampiona u svojim divizijama, koji su na fantastičan način demonstrirali draž, i čar ove plemenite vještine. Ovo je definitivno pobjeda boksa plus dobivena partija boksačkog šaha.

NET.HR: Što je bilo ključno u pobjedi Usyka?

PRESKAR: Njegova mentalna stabilnost, racionalna potrošnja energije, širok spektar udaraca i foot work koji je bio besprijekoran kroz svih 12 rundi, jednostavno nije Joshui dao ni trunke prostora da razvije svoj Game Plan.

NET.HR: Koliko je Joshua podbacio?

PRESKAR: Da li je Joshua podbacio, da li su pogriješili u odabiru sparing partnera, da li je njegov team postavio odnosno izabrao lošu taktičko tehničku varijantu za meč protiv Usyka, sada su to samo špekulacije i nagađanja. Meč je zasluženo otišao na Usykovu stranu a tako i pojasevi svjetskog prvaka. Jednostavno, Joshua nije imao adekvatno rješenje, adekvatan odgovor na Usykovu taktiku koja je bila fantastična, na svjetskom nivou kao i u svim njegovim dosadašnjim borbama.

NET.HR: Je li Usyk najbolji boksač na svijetu?

PRESKAR: Statistika i brojke su na njegovoj strani, definitivno. O Usykovoj kvaliteti je suludo diskutirat ili dovoditi u pitanje njegovu klasu. Radi se o vrhunskom boksaču, svjetski školovanom, taktičko tehnički superiornijim od svih lako teškaša i teškaša današnjice. Ovakvim boksom može vladati kategorijom i biti trn u oku svim teškašima svijeta.

'Oduševila me lakoća s kojom je Usyk odboksao simultanku 12 rundi'

NET.HR: Što vas je oduševilo u meču?

PRESKAR: Oduševila me lakoća s kojom je Usyk odboksao maltene simultanku 12 rundi, njegova mentalna snaga i koncentracija kroz cijeli meč koja ga je krasila od samoga početka do kraja borbe. Rad nogu je bio presudan odnosno ključan čimbenik gdje je Usyk pokrivao i branio svoj perimetar i stajao cijelo vrijeme na udarnoj distanci. Gdje Usyk nije dao prostora Joshui da ga ugrozi, a on je u svakom momentu bio spreman da napadne i kazni Joshuu.

NET.HR: U čemu je onda pogriješio Joshua?

PRESKAR: Pogriješio je u taktičko tehničkoj pripremi, dio krivice se također pripisuje njegovom teamu. Vrlo prilagodljiv i inteligentan boksač, ali zakazala mu je desna ruka s kojom je trebao vise raditi i biti precizniji, s obzirom na prednost raspona ruku…. Ali opet kažem, Usyk je bio fantastičan, raspoložen i odlučan.

Kontragard

NET.HR: Zašto je Usyk takva enigma za boksače s tim svojim kontragardom?

PRESKAR: Teško je boksati protiv kontra garda, još pogotovo ako nasuprot sebe imate Usyka koji zna sve o boksu. Čovjek je ispekao zanat u amaterskom boksu gdje je skupio bogato iskustvo od oko 300-tinjak mečeva, on je uglavnom kroz karijeru boksao pretežito protiv dešnjaka tako da je njemu sasvim prirodno boksati na način na koji boksa. Vrlo je lukav, inteligentan, strpljiv, mentalno nadmoćan i hladan kao led kada ulazi u ring i kada boksa. Jednostavno ne pokazuje slabost, ranjivost i bolnu točku, kada meč traje na njemu se ne vide emocije i tu je njegova najveća snaga. Što on od početka do kraja sprovodi u djelo ono šta je dogovoreno prije i ako treba šta promijeniti za vrijeme meča.

NET.HR: Je li Usyk spreman ispisati povijest teškaškog boksa? Pokorio je kruzer diviziju, sad želi pokoriti i tešku. Dobro je zakoračio u priču, već u trećoj teškaškoj borbi uzeo je 4 pojasa prvaka.

PRESKAR: On je već ispisao povijest teške kategorije, naravno da ima želje i motiva dokazat se još više jer dugačak je red teškaša koji čeka da ukrste rukavice sa njime. 9. On je velemajstor distance i brzi je u odnosu na svakog teškaša. Bio bi vrlo zanimljiv meč između njega i Furyja gdje bi on neke stvari trebao mijenjati i morao bi ulaziti u protivnika posto je Fury viši od njega i ima duže ruke, a strahovito je k tome brz. Usyk zna rasporediti snagu, a i aeroban kapacitet mu je zastrašujući.

NET.HR: Revanš?

PRESKAR: Volio bih vidjeti revanš u svakom slučaju, Joshua je već pokazao da se pobjedonosno dizao iz poraza nakon Andy Ruiza i dokazao da je šampion, da ima karakter i šampionski mentalitet. Inteligentan je borac i vrhunski sportaš i vjerujem da će se vratiti jači i odlučniji, ali s druge pak strane čekat će ga Usyk koji je uvijek na visini svog zadatka, samouvjeren i spreman.