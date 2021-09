Gotov je najveći boksački spektakl ove godine. Na stadionu Tottenhama ispred 70 tisuća gledatelja, Ukrajinac Oleksandr Usyk svladao je odlukom sudaca Britanca Anthonyja Joshuu i uzeo mu sve titule.

Ukrajinac je u zaista spektakularnom meču u 12 rundi dominirao i nekoliko puta uzdrmao uglavnom vrlo pasivnog Joshuu. Do pobjede je došao jednoglasnom odlukom sudaca nakon 12 rundi borbe.

Usyk je sada novi vlasnik pojaseva u WBA, IBF, IBO i WBO verziji.

TIJEK MEČA

Proglašenje pobjednika: USYK JE NOVI PRVAK!

Dvanaesta runda: Usyk je odmah krenuo na sve ili ništa, ali brzo ga je Joshua primirio. Prošla su zatim dva lijepa lijeva krošea, ali nisu naštetila Britancu. Kao pitbull je Ukrajinac, grizao je nije stajao, boksao je kao da je prva runda. Joshui je prošao tu i tamo koji direkt, ali Ukrajinac se samo otresao. Na kraju runde Usyk ga je stjerao na konopce i bombardirao ga udarcima te ga je skoro nokautirao. Što se nas tiče Usyk je ovaj meč dobio.

Jedanaesta runda: Pasivno je bilo do zadnje minute, a onda je Usyk opet navalio zadao par kombinacija u glavu i tijelo i dobro ispogađao Joshuu, no ništa toliko ozbiljno da bi Britanac bio uzdrman.

Deseta runda: Na početku je prošao Usyku jedan jak kroše, ali Joshua nije bio uzdrman. Zatim je zadao i par direkta i malo raskrvario nos Joshui, a obojica imaju jake otekline oko očiju. Usyku je sredinom runde počela curiti krv iz arkade. Borba ide u finiš i netko će krenuti po nokaut. Usyk je u ovoj bio bolji.

Deveta runda: Vrlo napeta runda, jak ritam borbe je bio i tek koncem runde Usyku prolazi jedan dobar udarac. Stvarno su boksači u odličnoj kondiciji, boksali su kao da je druga runda, a ne deveta. Puno je kombinacija sijevalo, puno udaraca, bit će teško odlučiti kome ova runda ide.

Osma runda: Još jedna sjajna runda, Joshua je ovaj put bio bolji, zadao je nekoliko jakih udaraca u tijelo Usyka, Ukrajinac je pak pokušavao iz kontre i to lijepim kombinacijama, ali prvak je sve eskivirao.

Sedma runda: Usyk se pribrao i nastavoo gdje je stao, prošlo mu je u prvih minutu i nešto nekoliko udaraca, a na pola runde zadao je Joshui jedan lijepi kroše koji je odlično sjeo. A onda krajem runde Joshua opet prima snažan udarac u glavu i dobru kombinaciju nakon toga, činio se malo uzdrmanim.

Šesta runda: Malo pasivnija runda. Usyku je prošla jedna lijepa kombinacija, ali uzvratio je Britanac lijepim krošeom. Krajem runde prošao je snažan udarac u bradu Usyka i malo je zastao. Ukrajinac se čini malo umornijim i čini se da je u problemu.

Peta runda: Usyk je malo stao, malo je pao s ritmom, možda odmara možda se ispuhao, ali Joshua ga je namirisao u ovoj rundi i zadao mu je par udaraca, ali je primio nekoliko direkta iz kontre. No, bolji je Joshua u ovoj rundi bio. Krajem runde ušli su u malu razmjenu, ali nisu udarci baš sjedali.

Četvrta runda: Fantastično boksa Usyk, odmah je krenuo tamo gdje je stao, polako melje Joshuu. Britanac kao da ne zna što će s Ukrajincem. U ovoj su rundi prvi put borci ušli u klinč, ali su brzo rastavljeni i nastavilo se u istom ritmu. Usyku sigurno ide i ova runda, prošlo je par dobrih udaraca u glavu Joshue, iako je i Britanac polako počeo uzvraćati.

Treća runda: Usyk je dobro pogodio Joshuu početkom runde. Sjajno se kretao i Joshua je imao problema s kontrolom. Jako je neugodan Ukrajinac, poput ose se kreće oko Joshue i samo nabada. Prošlo mu je nekoliko udaraca u glavu i u tijelo Joshue. Krajem runde Usyku je prošao jedan težak kroše i malo je uzdrmao prvaka.

Druga runda: Usyk je dobro kontrolirao prostor i držao se sredine ringa te je nastavio direktima podbadati Joshuu. Joshua pak boksa opreznije i stalno cilja i traži prostor za udarac, a tu i tamo je neki prošao. Druga runda bila je nešto pasivnija i teško je reći kome će otići bodovi sada. Možda ipak Joshui, prošlo mu je nekoliko dobrih udaraca prema Usyku.

Prva runda: Borci su bili oprezni u prvoj rundi, ali Usyk se čini malo agresivnijim i nekoliko je puta krenuo direktima napadati Joshuu, jednom, dva put ga je dosta dobro pogodio. Britanac je tražio priliku iz kontre, ali nije ju dočekao. Ukrajinac se sjajno kretao, lagan je na nogama i čini se dosta brži od prvaka.

23:07 - Ulazi sada Joshua, pozdravlja ga publika i njega je dočekao vatromet, vatra i sjajna scenografija, kao i atmosfera. Ušao je na legendarnu pjesmu iz Rockyja 4 "No easy way out".

23:03 - Usyk ulazi u ring s maskom astronauta ili barem nečime što sliči na takvu kacigu. Atmosfera je nevjerojatna ima sigurno 70 tisuća ljudi, tu je i vatromet, spektakularna light show...

23:00 - Boksači će sada ući u ring. Prvi je na redu Usyk zatim će i Joshua.

22:56 - Izvode se nacionalne himne boksača, uskoro počinje meč.

22:10 - Uoči meča Joshue i Usyka pao je jedan od najstrašnijih nokauta posljednjih godina. Boksač je hitno prevezen u bolnicu. Snimku pogledajte u poveznici ispod.

21:45 - Čeka se početak glavne borbe, a u tijeku su predborbe.

Aktualni svjetski prvak po verzijama WBA, IBO, WBO i IBO na vagi je imao 108,8 kilograma dok je njegov izazivač bio najteži u karijeri sa 100,3 kilograma. Joshua se spustio za kilu u odnosu posljednji meč s Kubratom Pulevom dok je Usyk dobio dva kilograma u odnosu na meč s Dereckom Chisorom.

Okršaj olimpijskih pobjednika

Britanac će protiv ukrajinskog borca braniti naslove u teškoj kategoriji po WBA, IBF, WBO i IBO verziji. Zanimljivo, bit će to okršaj dvojice bivših olimpijskih prvaka. Joshua je 2012. osvojio zlato na OI u Londonu u superteškoj kategoriji, dok je Usik na istim Igrama slavio u teškoj kategoriji.

Između Joshue i Usika postoji duboko uzajamno poštivanje, pa na konferenciji za medije nisu glumili nikakvo lažno neprijateljstvo.

"Mogu ga nadmašiti", rekao je Joshua tijekom njihove posljednje konferencije za novinare.

"Naravno da mogu," dodao je svjetski prvak.

Joshua favorit

Joshua je favorit, stručnjaci smatraju kako bi njegova visina i dužina ruku trebala biti prednost. Britanac je visok 198 cm, sedam centimetara viši od Ukrajinca, No, jedini poraz u karijeri Joshua je doživio od 10 centimetara nižeg Ruiza.

"Ne borim se protiv njega kako bi zadobiio poštovanje, ovo je moj posao. Idem raditi. Morate biti disciplinirani i posvećeni, imam li velićinu ili ne, imam li brzinu ili ne, ili vještinu, najvažnije je da sam mentalno na razini," poručio je Joshua.

Usik se na presici pojavio u crvenom odijelu noseći crnu košulju, zlatnu kravatu s točkicama i prsluk boje senfa, otkrivši kak ose "inspirirano Jokerom".

Kozački ratnici

"Ja sam pozitivan heroj. Moj izgled, kosa, brkovi, naušnice nadahnuti su mojim precima koji su bili kozački ratnici iz 17. stoljeća. Prije sam izvodio kozački ples nakon nekih mojih amaterskih pobjeda, mogao bih to ponoviti ako pobijedim u subotu. Ja sam vrlo nepredvidljiv momak," poručio je Usik.

"Osjećam se dobro i radujem se borbi. Joshua i ja ćemo voditi borbu koju će ljudi zapamtiti, ući će u povijest," dodao je izazivač.

Otkrio je kako voli kazalište, piše pjesme, naučio je svirati gitaru.

"Želio sam studirati kazalište i umjetnost. Ali kada sam osvojio juniorsko prvenstvo u Ukrajini shvatio sam da bi to mogao nastaviti, pa sam krenuo na Institut za tjelesni odgoj. Ali volim kazalište, pišem pjesme i naučio sam svirati gitaru. Volim različite stvari," kazao je.

Samo dva nastupa u teškoj kategoriji

Joshua je u posljednjoj borbi u prosincu 2020. obranio teškaške titule pobijedivši bugarskog boksača Kubrata Puleva za svoju 24. pobjedu u karijeri, od toga 22. nokautom.

Sada ga očekuje Usik koji je u profesionalnoj karijeri ostvario 18 pobjeda u isto toliko nastupa, a njih 13 je bilo nokautom. No, samo je posljednje dvije pobjede, protiv Amerikanca Chazza Witherspoona (2019) i Britanca Dereka Chisore (2020), ostvario u teškoj kategoriji, a posljednjom je stekao status prvog izazivača Anthonyja Joshue.