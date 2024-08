Fight of Nations™ - Put do pobjede novi je reality show s jedinstvenim konceptom, koji možete gledati na platformi Voyo. Došli smo do 5. od ukupno 7. epizoda.

U petoj epizodi borci teamova Hrvatska i Srbija imaju opaki izazov. Dakle, pisali smo kako im je jedno jutro u FON™ vilu banuo Ivica Kostelić a zvoncem, ušao im u sobe i probudio ih,

Pričali smo s borcima o tome kako im je bilo veslati sa Sinkovićima, s kojima imaju izazov sad u 5. epizodi. I sami zlatni Sinkovići su nam iznijeli svoje dojmove gostovanja u FON™- u.

Sad je i Vaso priznao da nije znao točno tko je Ivica Kostelić.

"Mislio sam da je plivač, ali on je skijaš", rekao je za kameru Fight of Nations™ - Put do pobjede Vaso Bakočević.

Stvar je u tome, kako smo to shvatili u razgovorima s Voyom Katanovićem, članom teama Srbije, kao i Sinkovićima i evo sad Vaso za FON™ kameru, veslanje i skijanje nisu na mapi popularnih sportova u Srbiji, pa zato srpski borci ne znaju za njihovu grandioznost u sportu kojim se bave i postignućima.

U Srbiji najpopularniji sport je sigurno košarka, pa idu nogomet, tenis, odbojka, borilački sportovi, vaterpolo, da sad ne nabrajamo.

Dakle, sportovi u kojima su uspješni. Dobro, i mi smo uspješni u vaterpolu, igrali smo baš finale na OI sad u Parizu sa Srbima i izgubili, ali shvaćate što želimo reći. Ne treba zamjerati jer nisu znali tko su Sinkovići ili Kostelići.

"Vidio sam da Ivica Kostelić nije tu neki običan lik, nego da je neka glava", simpatično je to opisao Stevan Đurđević. borac iz Srbije.

Kostelić je sjeo s dečkima i ispričao im neke detalje iz velike sportske karijere, otkrivši i kako je za vrijeme jednih priprema bio u jednom bivšem samostanu. Znači, atmosfera za poželjeti...

"Super, uživate, evo imate bazen i to", odmah im je Ivica dao do znanja tko je gazda u smislu, ne samo sportske izvrnosti, nego i nemih sitnih mentalnih malih opterećenja. Isto tako, objasnio im je što se sve treba proći da bi bio šampion.

"Daleko je od super", netko od boraca mu je onako još umorno, pospano, rekao...

"Onaj koji postane ovisan o komforu, postane mekan. A u ringu ne možeš biti mekan. Uvijek su iz teških uvjeta dolazili najveći šampioni", duboko je opisao momcima Ivica Kostelić.

Za spomenuti kako je veliko finale Fight of Nations™ - Put do pobjede na rasporedu 7. rujna, kad će se u velikom finalu susresti najbolji član teama Hrvatske i Srbije, kao i treneri Vaso Bakočević Psiho, trener tima Srbije i Filip Pejić Nitro, izbornik Hrvatske.

Kompletnu epizodu pogledajte na Voyo platformi.

