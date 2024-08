Erik Pletikos završio na šivanju glave uoči meča: 'Nažalost neće moći nastaviti'

Fight of Nations™ - Put do pobjede novi je reality show jedinstvenog koncepta, po prvi put viđen na našim prostorima, a dostupan je za gledanje u bilo koje vrijeme, i to bez reklama, na platformi Voyo. Dva tima - srpski i hrvatski - kroz ukupno sedam epizoda bore se jedan protiv drugoga, dok borba u finalnoj epizodi ne ispolji dva najjača igrača, koji će jedan protiv drugoga nastupiti i dati sve od sebe, pa čak i više od toga, ne bi li osvojili nagradu od 10 tisuća eura i profesionalni ugovor na četiri meča u ukupnom iznosu od još 10.000 eura.

U pulskoj Areni, 7. rujna na FNC™ eventu, osim članova timova, snagu i kvalitetu u finalu odmjerit će, po pravilima MMA-a, i treneri - Filip "Nitko" Pejić i Vaso "Psiho" Bakočević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U posljednjoj epizodi showa, petoj od ukupno sedam, članovi timova upoznali su zlatne olimpijce - braću Sinković, koji su ih izazvali na dvoboj u veslanju te im podijelili vrlo korisne životne savjete. Mladi srpski borci nisu u početku znali tko su Sinkovići, pa samim time nisu bili ni svjesni dominacije koju ovaj sportski par ima u veslanju, odnosno da se radi o najuspješnijim hrvatskim olimpijcima na Ljetnim igrama ikad.

S dečkima su razgovarali o tome kako je, osim fizičke snage, u MMA-u vrlo važno i njihovo psihičko stanje, ponajviše u realityju, gdje su osim izazova u borbi, osuđeni i na zajednički život u kući.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Novi izazov omogućio MMA borcima da upoznaju zlatne olimpijce - braću Sinković!

Nakon veslanja na jezeru, gdje je pobjedu odnio hrvatski tim, dečki su se zaputili na trening koji je prethodio borbi u kojoj su trebali sudjelovati Hrvat Erik Pletikos i srpski borac Boris Stanić. Prilikom zagrijavanja s cimerom Petrom Mujakovićem, Pletikosu je pukla arkada, a treneri su zaključili da zbog ozljede nije sposoban za meč.

"Ja bih okrivio njegovog trenera Pejića. Zašto uopće trenira na dan vaganja?" zapitao se trener srpskog tima, smatrajući da se njihov kandidat za meč nije trebao dovoditi u opasnost uoči okršaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U velikom smo problemu sada", zaključio je Pejić te se bacio u potragu za novim borcem koji će zamijeniti Erika.

S obzirom na sukob u kući Fight of Nations, u kojem su sudjelovali Boris Stanić i Hrvat Mujaković, treneri su zaključili da bi neriješene probleme iz sobe mogli obračunati u kavezu. Pobjedu je u petoj epizodi tako odnio Boris Stanić, bodovi su otišli srpskom timu, a rezultat timova trenutačno je 5:3 za Hrvatsku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: MMA borce posjetio Ivica Kostelić i podijelio im važnu lekciju: 'Iz težih uvjeta dolaze najveći šampioni'