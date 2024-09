FON™ izborio najbolje iz oba tima: Evo tko se bori na subotnjem spektaklu u Puli

Fight of Nations™ Put do pobjede, reality show koncepta dosad nikad viđenog na našim prostorima, nakon sedam epizoda zajedničkog života i okršaja MMA boraca, gdje s jedne strane hrvatski tim predvodi trener Filip 'Nitro' Pejić, a s druge srpski tim trenira Vaso 'Psyho' Bakočević, bliži se svome kraju. U posljednjoj, odlučujućoj epizodi, nakon koje su se zbrajali bodovi za finalni meč u pulskoj areni, u kavez su ušli Srbin Uroš Mitić i Splićanin Marko Ančić.

Unatoč ozljedi koju je zadobio na ranijem treningu, Ančić je u prvoj rundi ostvario pobjedu nad Urošem, što je navelo Pejića da ga izabere za finalni meč koji će se održati u pulskoj Areni na spektakularnom FNC 19 događaju, koji će se prenositi na platformi Voyo. Srpski predstavnik trebao je biti Boris Stanić, koji je ocijenjen kao najbolji član srpske momčadi, no zbog ozljede, u okršaju s Ančićem, 7. rujna naći će se Vojo Katanović.

Završni lov donijet će pobjedniku 10.000 eura i profesionalni FNC ugovor na četiri borbe u vrijednosti od 10.000 eura.

Po MMA pravilima, nakon Katanovića i Anića, u kavez će ući treneri timova Hrvatske i Srbije u reality showu Fight of Nations™ Put do pobjede, Filip Pejić Nitro (32, 16-8-2) i Vaso Bakočević (34, 43-24-1).

"Još su mladi, neke stvari im još uvijek nisu jasne, ali dobri su i ne treba im zamjeriti na nepodopštinama, neozbiljnosti i neurednosti", rekao je za Net.hr Darko Stošić, po mnogima najjači udarač od svih aktivnih MMA boraca trenutno u regiji.

Inače, na FNC 19 gledat ćemo čak tri meča za pojas, a u okršaju za onaj kraljevski, teškaški, sukobit će se Miran Fabjan i bivši UFC i PFL borac Yorgan The Mad Titan De Castro.

"FNC 19 će biti odličan, okupljeni su vrhunski borci, što ovaj događaj čini još atraktivnijim. Tu je i finale Fight of Nations™ Put do pobjede reality showa, pa i to čini ovaj event jačim i posebnijim. Nažalost, Vitasović je morao odustati, ali Miran Fabjan je vrhunska zamjena. Jedva čekam", rekao je Darko Stošić Stole.

