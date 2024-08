O popularnosti MMA-ovca i trenera srpskog tima novog reality showa jedinstvenog koncepta 'Fight of Nations - Put do pobjede' Vase Bakočevića, poznatog i pod umjetničkim nadimkom 'Psycho', osim zavidne baze obožavatelja, kojih samo na Instagramu broji više od 300 tisuća, svjedoči i činjenica da je jedan obožavatelj sporta, ali i njega samoga, odlučio tetovirati lik Bakočevića na svojim leđima.

Počašćen nesvakidašnjom gestom, Vaso je ponosno podijelio fotografiju tetovaže obožavatelja na svom Instagram profilu, pa je u opisu istaknuo koliko je ponosan na svoj utjecaj u svijetu sporta.

"Ne znam tko je brat, ali ako je još u Crnoj Gori neka mi se javi i ima piće i poklon od mene za tetovažu", rekao je Vaso, dodajući kako je anonimna osoba fotografirana s leđa uistinu kralj.

Ali to nije sve. Ako je i mislio da je jedini s inovativnom idejom ponosnog borca na svome tijelu, ispada da i drugi fanovi razmišljaju o tome da svoju kožu ukrase likom omiljenog MMA-ovca. "Uskoro ću i ja raditi tetovažu s tobom", nadovezao se još jedan obožavatelj u komentarima.

"Kako i neće kad si ti Vaso sinonim za MMA na Balkanu", dodao je još jedan korisnik društvene mreže.

U posljednjoj epizodi reality showa 'Fight of Nations - Put do pobjede', koju možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama na platformi Voyo, Srbin Stevan Đurđević izgubio je borbu protiv Hrvata Marka Ančića, što ga je pogodilo do te razine da je pustio i suzu, a pobjednički kolega iz suprotnog tima brzo ga je dotrčao utješiti.

"Samo nemoj plakati. Vjeruj mi, ovaj meč je bio dobar i puno možeš naučiti iz njega. Ja ću trenirati s tobom i ako treba proći ćemo cijeli meč i ja ću ti pokazati kako sam napravio neke stvari da ti budeš bolji. I znaj da ovo ne mijenja ništa između mene i tebe. Što se mene tiče, naš odnos je puno jači i čvrši i smatram te bratom i prijateljem", rekao je Marko te zagrlio Stevana.

Foto: Instagram

Podsjetimo, svaka epizoda emisije 'Fight of Nations™ - Put do pobjede' donosi žestoki meč između jednog hrvatskog i jednog srpskog borca, kao i novi izazov. Svaki tim sačinjen je od 4 borca koje treniraju Filip Pejić Nitro, za hrvatski tim, i Vaso Bakočević za tim iz Srbije.

Pravila su jasna - tko do kraja skupi najviše bodova osvaja 10.000 eura, a dva najbolja borca idu u finalni okršaj gdje se bore za FNC ugovor u istoj vrijednosti.

Pod vodstvom regionalnih MMA legendi, borci skupljaju bodove i bore se za mjesto u finalnom meču na eventu FNC 19 koji će se održati u pulskoj Areni 7. rujna. Da su u borbi i više nego dobri, već su pojedini od njih i dokazali, no hoće li uspjeti živjeti pod istim krovom? Pitanje je na koje ćemo uskoro saznati odgovor.

Petu epizodu 'Fight of Nations™ - Put do pobjede' ne propustite pogledati u subotu, 17. kolovoza na platformi Voyo.

