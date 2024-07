U prvoj epizodi borci su ostali bez mobitela što je neke uzrujalo, a već u trećoj došlo je i do fizičkog obračuna.

Član hrvatskog tima Petar Mujkanović ošamario je Borisa Stanića iz srpskog tima. Obojica su svojim suigračima ispričali kako je došlo do situacije, ali svaki je imao potpuno različitu perspektivu.

"Nećeš vjerovati što se dogodilo. Da me najslabiji borac protivničke ekipe udari...na kvarno", započeo je Boris pričati Voji te nastavio: "Unosi mi se u facu, kaže 'Jel imaš nešto protiv mene?', ja gledam, a on se unese i udari me, brate". Vojo je situaciju pokušao gledati iz komičnog kuta te unijeti malo pozitive, a kasnije je priču imao prilike čuti i Uroš.

Petar je svoje postupke obrazložio svom cimeru Eriku: "Ja i Stanić smo se zakačili. Bio je živčan i ljut" te dodao da je Stanić noć prije došao njima dvojici u sobu. Erik je bio vidno zatečen te nije mnogo komentirao.

