Fight of Nations™- Put do pobjede, novi reality show koji u subotu 27. srpnja naVoyo platformi počinje svoje emitiranje, predstavljen je jučer u Zagrebu na press konferenciji. Jedinstveni koncept prvog takvog reality showa kod nas na temu slobodne borbe realizacija je ideje koja se rodila još 2015., kad je Dražen Forgač Forgy s ekipom pokrenuo FNC promociju, najjaču MMA organizaciju jugoistočne Europe.

Valentina Miletić vodila je event na kojem su govorili Dražen Forgač Forgy, trener teama Hrvatska i slavni borac Filip Peić Nitro i Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria. Na pressici su bili prisutni Marko Ančić i Fran Luka Đurić, mladi borci, članovi teama Hrvatska, kao i velik broj novinara. Više o tome čitajte - OVDJE.

Reality show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' od 27. srpnja gledajte na platformi Voyo

Kratko smo porazgovarali nakon pressice s Nitrom.

Nakon pressice, porazgovarali smo s Nitrom. Zanimljivo, ali Forgy je otkrio i kako ga Filip Pejić ponekad nije slušao u kavezu, odnosno nije se držao dogovorenog. Nitro se prvi put u karijeri našao u ulozi trenera, nasuprot borcu koji sad njega mora slušati.

"Ma Forgyju se mogu zahvaliti do kraja života, zahvaljivati svakodnevno, što me vodi kao trener. Trener je isto s borcem u kavezu, vodi ga kroz meč. Meni je bilo stresno kao treneru i teško je raditi s borcima, pogotovo ako ne slušaju, ali dečki su slušali sve, nema tu. Dosta sam pokušao do njih doprijeti razgovorom. Što želim, kad želim, želim njihovu pažnju, pozornost. Rekao sam im da ako rade već gluposti, neka ona bude pametna, a ne da ispadneš budala. Ovo moje Forgy, dovedi mi Vasu, to je jedna pametna", rekao nam je dobro raspoloženi Filip Pejić Nitro i na naše pitanje da nam usporedi svoju situaciju kad je tek kretao u borilačke vode, kao dečko s ulice, s Dinamovog Sjevera koji je pohodio jedno vrijeme, kao mlad borac s ovim mladim lavovima koje vodi, ali koji su školovani borci. Je li prednost što su školovani ili je bolje kao Nitro doći s ulice, ući u borilački sport kao netko tko iza sebe ima određeni broj uličnih tučnjava i sukoba?

Foto: Marko Jurić/PIXSELL

"Sve ima svoje prednosti i mane. Gledaj, ja sam došao s ulice i mogu reći da je ulica jedno, a kavez drugo. Ja na ulici nisam nikad dobio batina, a u kavezu jesam. Pametnom dosta".

Za kraj, osvrnuo nam se na Rockyjevsku izjavu - Forgy, dovedi mi Vasu.

"To kad sam prozvao Vasu, odnosno Forgyju u kavezu poručio da se želim boriti s njim, to nisam planirao. Sve je to neplanski ispalo. Želio sam borbu s njim. Kažeš da je izjava epska i slična onoj Rockyjevoj Adrian. Ajde, baš ću pogledati, pa ću vidjeti", zaključio je Filip Pejić Nitro.

