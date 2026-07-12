Šok u Las Vegasu! Legendarni McGregor se vratio, pa u suzama napustio oktogon nakon minute

Povratak Conora McGregora u UFC, koji su ljubitelji borilačkih sportova iščekivali godinama, završio je na najgori mogući način. Irac je u glavnoj borbi priredbe UFC 329 u Las Vegasu zbog teške ozljede koljena morao predati meč protiv Maxa Hollowaya nakon nešto više od jedne minute borbe.

McGregor, bivši prvak UFC-a u dvije težinske kategorije, prvi je put ušao u oktogon nakon gotovo pet godina. Posljednji nastup imao je 2021. godine, kada je u borbi protiv Dustina Poiriera doživio težak prijelom noge.

Borbu protiv Hollowaya otvorio je atraktivnim letećim udarcem, no pri doskoku je nezgodno doskočio i odmah se vidjelo da nešto nije u redu s njegovim koljenom. Pokušao je nastaviti nekoliko sekundi, ali ubrzo je sucu dao do znanja da više ne može nastaviti.

Nakon prekida borbe Holloway je pokazao poštovanje prema svom protivniku te poručio kako vjeruje da njihov okršaj još nije gotova priča.

"Bilo je toliko interesa za ovu borbu da mislim kako je zaslužila nastavak. Sjesti ćemo s ljudima iz UFC-a i razgovarati o novom meču kada se Conor oporavi. Moramo ovo odraditi još jednom", rekao je Holloway.

Otkrio je i da je tijekom borbe pokušao upozoriti suca da McGregor nije sposoban nastaviti.

"Rekao sam sucu da prekine borbu jer sam vidio da Conor ne može nastaviti. Sudac mi je rekao da nastavim boriti se. Povukao sam se, a Conor je pokušao napraviti nekoliko koraka. Tada je ponovno izgubio ravnotežu, uhvatio se za nogu i vrisnuo od boli. Nisam želio napadati nekoga tko je već ozlijeđen", ispričao je Holloway.

McGregor se nakon borbe oglasio na društvenim mrežama i priznao koliko ga je sve pogodilo.

"Slomljen sam. U borbu sam ušao potpuno zdrav. Tijekom priprema normalno sam izvodio udarce nogama, skakao i radio sve bez ikakvih problema. Ovo se dogodilo potpuno iznenada", napisao je Irac.

Ozljede su posljednjih godina obilježile McGregorovu karijeru. Nakon teškog prijeloma noge protiv Poiriera trebao se vratiti u lipnju 2024. protiv Michaela Chandlera, no tada je tijekom priprema slomio nožni prst pa je i taj meč otkazan.

Osim problema s ozljedama, McGregor je posljednjih godina imao i niz poteškoća izvan sporta. Krajem 2025. prihvatio je 18-mjesečnu suspenziju zbog kršenja antidopinških pravila nakon što je propustio nekoliko obaveznih testiranja, a zabrana mu je istekla u ožujku ove godine.

Borba protiv Hollowaya bila je njihov drugi međusobni susret. Prvi su odradili još 2013. godine, kada je McGregor slavio jednoglasnom odlukom sudaca.

Na konferenciji za medije Holloway je poručio kako vjeruje da će publika i dalje željeti gledati njihov treći međusobni okršaj.

"S obzirom na interes koji je vladao za ovu borbu, ne mislim da će biti problem organizirati revanš. Ljudi će razumjeti da je sve završilo zbog ozljede", zaključio je Holloway.

U sunaslovnoj borbi večeri Britanac Paddy Pimblett također je brzo završio svoj posao. Francuza Benoîta Saint-Denisa svladao je gušenjem za manje od jedne minute i upisao novu pobjedu u lakoj kategoriji.