Otac ga se odrekao, brat mu je umro. Britanski boksač ide u rat za obiteljski ponos

Ovog vikenda, na stadionu Tottenhama u Londonu, održat će se jedan od najočekivanijih boksačkih dvoboja ove godine – Chris Eubank Jr. ukrstit će rukavice s Conorom Bennom. Iako se radi o sportskom obračunu dvaju vrhunskih boksača, ovaj meč nosi daleko dublje značenje. To je nastavak obiteljskog rivalstva koje je počelo prije 35 godina, kada su njihovi očevi – legendarni Chris Eubank i Nigel Benn – vodili krvave bitke u ringu.

Prvi meč između Eubanka i Benna starijeg održan je 1990. godine, a završio je pobjedom Chrisa Eubanka. Tri godine kasnije, u revanšu, rezultat je bio neriješen, ali rivalstvo nikada nije zamrlo. Danas, njihovi sinovi nastavljaju tu priču, ali s dodatnim emocionalnim teretom.

Borba između Eubanka Jr. i Benna prvotno je bila zakazana za listopad 2022., no otkazana je nakon što je Benn pao na dobrovoljnom testu na doping. Unatoč toj mrlji, interes javnosti nije jenjavao, a tenzije su dodatno porasle početkom ove godine. Tijekom face-offa u veljači, Eubank Jr. je teatralno ošamario Benna jajetom, što je medijski odjeknulo i dodatno zapalilo atmosferu uoči meča.

No, iza medijskog spektakla krije se i osobna drama. U intervjuu pred borbu, Eubank Jr. je otkrio duboku obiteljsku bol koju nosi sa sobom:

'Moj vlastiti otac, čovjek kojeg sam cijeli život idolizirao, više ne razgovara sa mnom. Smatra me sramotom. To me boli više od bilo kakvog udarca.' iskreno je priznao.

Dodatnu težinu njegovim riječima daje i obiteljska tragedija – smrt brata Sebastiana 2021. godine.

'Što je zapravo bol?' zapitao se Eubank Jr. 'Moj brat je pokopan u pustinji u Dubaiju – to je prava bol.'

Uoči meča, statistika je također zanimljiva: Chris Eubank Jr. (35) u ring ulazi s impresivnim skorom od 34 pobjede i 3 poraza, od kojih je čak 25 završio nokautom. S druge strane, neporaženi Conor Benn (28) ima 23 pobjede, uključujući 14 nokauta. Kladionice Eubanku daju blagu prednost, ali sve je moguće u meču ovakve emocionalne težine i povijesnog značaja.

Borba je na rasporedu ove subote, a bez obzira na ishod, jedno je sigurno – ovo nije samo sportski okršaj, već sukob dviju dinastija.

