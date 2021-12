Hrvatski boksač Filip Hrgović u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu u svom 14. nastupu u profesionalnoj karijeri ostvario je i 14. pobjedu, ovaj puta nokautiravši na početku treće runde Emira Ahmatovića iz Njemačke.

Nakon ispitivanja snaga u prvoj rundi, deset centimetara viši i osam i pol kilograma teži hrvatski boksač dva je puta u drugoj rundi slao svog suparnika na pod, no nakon dvaju odbrojavanja do osam meč je ipak nastavljen.

Za očito uzdrmanog Ahmatovića presudan je bio početak treće runde, kada je uslijed nove serije Hrgovićevih udaraca po treći put završio na podu ringa, nakon čega je sudac prekinuo meč.

Ahmatoviću, rodom iz Tutina u Sandžaku u Srbiji, koji nastupa pod njemačkom zastavom, ovo je bio prvi poraz u profesionalnoj karijeri. U deset profesionalnih mečeva do današnjeg ostvario je isto toliko pobjeda, uz sedam nokauta, međutim bilo je to mahom protiv neuglednih i slabijih boraca. Na žalost po Hrgovića, niti Ahmetović mu se neće računati kao velika borba ili skalp u karijeri, a još bi se manje računala pobjeda protiv borca s kojim je trebao zaista boksati.

Inače, hrvatski boksač se na priredbi u Las Vegasu trebao sučeliti sa Scottom Alexanderom iz SAD-a, no nekoliko dana prije meča došlo je do promjene zbog ozljede Amerikanca.

Što čeka Hrgovića?

E sada je glavno pitanje, što dalje čeka Hrgovića? Jer nastavi li boksati s nisko rangiranim borcima riskira pad ili stagnaciju na ljestvici, a konkurencija je golema i gladna i prestići će ga vrlo lako. Odmah nakon meča s Ahmatovićem Hrgovićev promotor Nisse Sauerland otkrio je za Boxing Special što vjerojatno čeka Filipa.

"Idemo dalje, želimo taj eliminator. Dugo čekamo na to i to mora biti iduće. Imate Ortiza protiv Martina, a vidjet ćemo nakon toga. Tko ima dovoljno hrabrosti. Znamo da je Zhang zainteresiran, Filip također. Radi se o briljantnoj borbi... Teško je misliti da će svaki teškaš ovo gledati i razmišljati 'O moj Bože'. Ali gledajte, on može nokautirati ono što je ispred njega. Iduće godine imat će teže protivnike, odradit će 'title eliminator' i borit će se za titulu", rekao je Sauerland, a obećanja je imao i Eddie Hearn koji se također uključio promociju Hrgovića.

On mu je pak obećao veliki meč sljedeće godine, a uvjet je bio da pobijedi Ahmatovića, što je ovaj i napravio. Dakle, njihov je plan da Hrgović ide na Kubanca Luisa Ortiza ili Amerikanca Charlesa Martina u 2022. godini, jednom kada oni odrade "title eliminator" meč prema IBF-u. Nadaju se da jedan od njih dvojice neće biti odmah izazivač za titulu te da će prije toga u priču uletjeti Hrgović. Druga opcija je ta borba s Kinezom Zhangom Zhileijem koji je u sličnoj situaciji kao i Hrgović, ali Sauerland je rekao da bi radije nekog od ove dvojice nego Kineza.

"Mislim da smo spremni za bilo što. Preferirali bismo Martina ako pobijedi Ortiza. Borba protiv američkog teškaša, velik je to meč, ali i borba protiv Zhanga je odlična", rekao je Sauerland.

Meč s Kinezom realan

Kao što vidite u ovim rečenica ima jako puno nagađanja i neizvjesnosti, jako puno upitnika i možebitnih situacija koje oni priželjkuju, ali realnost je takva da Hrgović pojma nema kako će mu se budućnost razvijati. Iz našeg kuta gledišta preriskantno je čekati Martina i Ortiza i realnije je dogovoriti meč s Kinezom, a svakako je i jeftinije jer ova dvojica će jamačno tražiti veću svotu od Kineza kojem je, kao i Hrgi, svejedno s kim će u ring samo da dobije pošten meč.

Kinez Zhang Zhilei ima omjer 23-0-1, ima 38 godina i neporažen je, ali do sada nije imao ozbiljnijeg protivnika i potreban mu je jedan boksač visokog kalibra, poput Hrgovića, kako bi se probio više na ljestvici jer trenutno je 27. prema BoxRecu, a odgovaralo bi to i Hrgoviću koji je na 37. mjestu.

Zhang je prije tjedan dana nokautirao Amerikanca Craiga Lewisa i prozvao je Hrgovića. "Sve dok mislite da ste dobri, dođite. Hrgović je mlad i motiviran boksač, ali za mene je beba", rekao je Zhilei, a Hrgović mu je odgovorio nakon što je riješio Ahmatovića.

''Idemo, Zhang! Mislim da je to rekao nakon borbe, a dan kasnije kad se probudio, zapitao se što je rekao. Mislim da će brzo promijeniti svoje mišljenje. Ali nadam se da neće, da će ostati pri svojim izjavama i da ćemo odraditi meč'', rekao je Hrgović u razgovoru za Boxing Scene, a nabacio mu je odmah i provokaciju.

''Probaj postati malo brži jer inače neće biti zanimljiva borba. Samo malo brži budi. Ako budeš spor kao inače, meč će biti dosadan", rekao je Hrgović.

Zašto ne može naći protivnika?

Meč njih dvojice čini nam se možda i najrealnijim i svakako bi bio koristan za Hrgovića i isplativ za promotore koji su, kako se nagađalo, imali dosta problema s pronalaskom Hrgovićevih protivnika upravo zbog toga jer nisu mogli namiriti njihove financijske zahtjeve, kao i zbog toga što Hrvat još uvijek nije globalno dovoljno poznat da bi prodao veliki broj PPV-a.

Propale su Hrgoviću, upravo zbog financija, borbe s Martinom Bakoleom i Michealom Hunterom, obojica su dobili znatno bolje ponude za druge mečeve i Hrgović je oba puta izvisio, no mogao bi doista imati više sreće s Kinezom jer njemu je, kako vidimo, svejedno i samo želi borbu.

Meč s Babićem i šansa za titulu?

A na kraju ostaju i dva pitanja na koja bi vjerojatno svi boksački poklonici voljeli dobiti odgovor, kada će Filip dobiti šansu za titulu i hoćemo li uskoro vidjeti meč između njega i Alena Babića?

Šansa za titulu prema IBF-u možda i nije toliko udaljena, dakako ako se ostvari sve što su njegovi promotori najavili. No, to je dosta nerealno za očekivati jer su do sada Hrgini promotori svašta obećavali, a vrlo malo toga ispunili.

Što se tiče šanse da gledamo meč Babića i Hrgovića, dvojice najboljih hrvatskih boksača, ona postoji, ali će ovisiti uvelike o nekoliko parametara. Prije svega o tome što će njih dvojica govoriti jedno o drugome, koliko će forsirati međusobno vrijeđanje i kakvim će intenzitetom vrijeđati. Jer što više se oni prozivaju međusobno pred stranim medijima i što uvrede budu teže, to će postati zanimljiviji ili pak naporniji javnosti, svejedno je zapravo što ljudi misle o njima, važno je samo da se njihova imena i "trash talk" povlače po stranim medijima.

Što će se više spominjati to će stvarati veći "hype" i samim time šanse da njih dvojica uđu u ring i isplate se promotorima, postaju veće. Dakle, meč njih dvojice zapravo ovisi samo o njima samima i mogućnostima da zainteresiraju svjetsku javnost za svoj meč, Babiću to dobro ide, a ako igru prihvati i Filip, možda se proces ubrza.