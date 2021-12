Hrvatski boksač Filip Hrgović (29) u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu u svom 14. nastupu u profesionalnoj karijeri ostvario je i 14. pobjedu, ovaj puta nokautiravši na početku treće runde Emira Ahmatovića iz Njemačke.

Hrgović je poslije meča govorio o svojim boksačkim željama, a odgovorio i na pitanje o potencijalnoj borbi s domaćim rivalom Alenom Babićem.

Ne želi borbu s njim

“On je jednostavno retardiran, čovječe. Što s njim? On samo puno priča, nije stepenica više za mene. Završio bih ga brže nego što sam Emira. To je rivalstvo samo zbog njegovih priča. Može govoriti do sutra, ali u boksačkom ringu to nije rivalstvo. On nema nikakve kvalitete da me ugrozi”, kazao je nakon borbe za Matchroom Boxing.

Dan prije također je odgovarao na pitanje o Babiću.

“On je retardiran tip koji želi pozornost. Samo spominje moje ime stalno da se proslavi i dobije pozornost medija. On je samo retardiran tip. Nema potencijala da postane sila u teškoj kategoriji. Samo priča previše. On je klaun”, poručio je Hrgović. Na Babićev odgovor sigurno nećemo dugo čekati.