FILMSKA PRIČA /

Teškaš hrvatskih korijena oduševio svijet, a bio je na rubu: 'On me spasio'

Teškaš hrvatskih korijena oduševio svijet, a bio je na rubu: 'On me spasio'
×
Foto: Profimedia

Peričić je tijekom vikenda često mogao biti viđen ogrnut hrvatskom zastavom i naglašavao je svoje hrvatske korijene

29.9.2025.
9:47
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Brando Peričić nova je nadolazeća zvijezda UFC-a. Borac nadimka Balkanski Medvjed Australac je splitskih korijena, a proteklog je vikenda u Perthu debitirao u najvećoj svjetskoj MMA organizaciji i pobijedio Elishu Ellisona

Peričić je bio dominantan u cijelom meču koji je trajao dvije minute i na kraju je Amerikanca nokautirao brutalnim ground and pound udarcima te popravio svoj skor u karijeri na 5-1. Peričić je tijekom vikenda često mogao biti viđen ogrnut hrvatskom zastavom i naglašavao je svoje hrvatske korijene.

 

 

Peričićeva priča je filmska jer prije samo četiri godine bio je na rubu samoubojstva. Na konferenciji nakon meča rekao je: "Stavio sam si pištolj na glavu. Sada sam ovdje, zahvaljujući mojoj obitelj, timu i Bogu. Trener me spasio, vjerovao je u mene", rekao je Peričić koji bi mogao postati nova teškaška UFC zvijezda.

POGLEDAJTE VIDEO: Niko Kovač je nezaustavljiv

UfcMma
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
FILMSKA PRIČA /
Teškaš hrvatskih korijena oduševio svijet, a bio je na rubu: 'On me spasio'