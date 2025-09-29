Teškaš hrvatskih korijena oduševio svijet, a bio je na rubu: 'On me spasio'

Brando Peričić nova je nadolazeća zvijezda UFC-a. Borac nadimka Balkanski Medvjed Australac je splitskih korijena, a proteklog je vikenda u Perthu debitirao u najvećoj svjetskoj MMA organizaciji i pobijedio Elishu Ellisona.

Peričić je bio dominantan u cijelom meču koji je trajao dvije minute i na kraju je Amerikanca nokautirao brutalnim ground and pound udarcima te popravio svoj skor u karijeri na 5-1. Peričić je tijekom vikenda često mogao biti viđen ogrnut hrvatskom zastavom i naglašavao je svoje hrvatske korijene.

🇭🇷💥 Australian-Croatian fighter Brando Peričić wins his UFC debut by knockout in under two minutes!!



Peričić moves to to 5-1 and took home the $50K Performance of the Night bonus! pic.twitter.com/YZiEnx5UHX — CroatianSports (@CroatianSoccer) September 28, 2025

Peričićeva priča je filmska jer prije samo četiri godine bio je na rubu samoubojstva. Na konferenciji nakon meča rekao je: "Stavio sam si pištolj na glavu. Sada sam ovdje, zahvaljujući mojoj obitelj, timu i Bogu. Trener me spasio, vjerovao je u mene", rekao je Peričić koji bi mogao postati nova teškaška UFC zvijezda.

POGLEDAJTE VIDEO: Niko Kovač je nezaustavljiv