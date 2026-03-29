Evo zašto je kasnio početak Velike nagrade Japana

Start utrke Formule 1 za Veliku nagradu Japana odgođen je u nedjelju ujutro. Razlog je bila teška nesreća koja se dogodila u popratnoj utrci Porsche Carrera Cupa, a koja je zahtijevala hitne popravke ključnog dijela sigurnosne ograde na stazi Suzuka.

Što se točno dogodilo na Suzuki?

Nekoliko sati prije zakazanog početka F1 spektakla, na stazi se odvijala utrka Porsche Carrera Cupa Japan. U jednom od najbržih dijelova staze, kod zavoja broj 12 koji se prolazi punim gasom prije ulaska u poznate Spoon zavoje, došlo je do kontakta između dva automobila.

Jedno je vozilo, kojim je upravljao Masa Taga, nakon sudara doslovno poletjelo u zrak. Automobil se višestruko prevrnuo u zraku prije nego što je preletio barijere i zaustavio se na nasipu iza zaštitne mreže. Prizor je bio zastrašujuć i podsjetio je na važnost sigurnosnih standarda, no na sreću, vozač je prošao bez težih ozljeda te je samostalno izašao iz potpuno uništenog vozila. Utrka Porsche kupa kasnije je prekinuta i nije nastavljena.

Hitni popravci i desetominutna odgoda

Iako je vozač bio dobro, silina udarca uzrokovala je značajna oštećenja na zaštitnim barijerama i sigurnosnoj žičanoj ogradi. Budući da je Suzuka poznata kao izuzetno brza i zahtjevna staza, integritet ograde od presudne je važnosti za sigurnost vozača Formule 1. Stoga su redari i tehničke ekipe odmah pristupili sanaciji oštećenja.

Zbog opsežnih popravaka, FIA je službeno potvrdila odgodu. Početak formacijskog kruga pomaknut je za deset minuta, pa je utrka umjesto u planiranih 14:00 sati po lokalnom vremenu započela u 14:10. U skladu s tim, odgođeno je i otvaranje izlaza iz boksa za uobičajene probne krugove prije starta.

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji osoblja na stazi, oštećenja su sanirana u najkraćem mogućem roku. Time je osigurano da se Velika nagrada Japana održi u maksimalno sigurnim uvjetima, uz minimalno kašnjenje koje nije bitno utjecalo na tijek samog natjecanja i uzbuđenje koje je donijelo.