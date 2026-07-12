Svi pričaju o Verstappenu i Mercedesu, a bivši F1 šef upozorava: 'Toto nije lud da to napravi'

Bivši šef Haasove momčadi Guenther Steiner smatra kako Mercedes nema pravi razlog dovoditi četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena, unatoč sve glasnijim nagađanjima o mogućem prelasku nizozemskog vozača u momčad iz Brackleya.

Verstappenova budućnost posljednjih se tjedana često spominje u kontekstu mogućeg odlaska iz Red Bulla. Novi bolidi i promjene tehničkih pravila nisu mu najbolje "sjeli", a dodatne frustracije izazvali su i problemi s njegovim RB22 bolidom.

Nakon kvara stražnjeg krila na Velikoj nagradi Velike Britanije, Verstappen nije skrivao nezadovoljstvo komunikacijom putem momčadskog radija, kritizirajući performanse i pouzdanost svog bolida. Zbog toga su se ponovno pojavile glasine da bi karijeru mogao nastaviti u Mercedesu ili McLarenu.

Ipak, Steiner ne vjeruje da je prelazak u Mercedes realna opcija. Gostujući u podcastu "The Red Flags", bivši šef Haasa istaknuo je kako ne vidi razlog zbog kojeg bi Mercedes mijenjao svoju trenutnu vozačku postavu.

"Ali gdje bi on otišao? Ako nije zadovoljan u Red Bullu, postoje momčadi u koje bi mogao prijeći, ali one nemaju novac da ga plate niti bolid koji bi mu odgovarao", rekao je Steiner.

Posebno je naglasio kako Mercedes već ima mladog vozača kojeg vidi kao buduću zvijezdu, Georgea Russella, ali i Kimija Antonellija.

"Zašto bi Mercedes doveo Maxa? Imaju sljedeću veliku zvijezdu i vrlo dobrog vozača u Georgeu. Zašto bi trošili više novca kako bi doveli Maxa? Jedina mogućnost bila bi da George ode."

Steiner smatra kako bi Verstappenov dolazak mogao poremetiti unutarnju ravnotežu u momčadi, posebno zbog mladog talenta Kimija Antonellija.

"Max bi koštao puno više od Georgea i možda bi poremetio razvoj Kimija. Zašto bi to napravili? Po mom mišljenju, Toto Wolff je previše pametan za takav potez", dodao je Steiner.

Verstappen se nakon prošle sezone, u kojoj je završio iza Landa Norrisa u borbi za naslov prvaka, trenutno nalazi u puno težoj situaciji. Nakon prvih devet utrka sezone 2026. zauzima tek sedmo mjesto u poretku vozača sa 76 bodova, dok Mercedesov Kimi Antonelli vodi prvenstvo sa 179 bodova.

Unatoč slabijem ulasku u sezonu, nagađanja o Verstappenovoj budućnosti i dalje ne prestaju, a pitanje je hoće li Nizozemac ostati vjeran Red Bullu ili će u budućnosti potražiti novi izazov.