Bizaran trenutak u kvalifikacijama: Amaterska pogreška momčadi izazvala crvenu zastavu

U samom početku završne runde kvalifikacija za prvu utrke sezone u Australiji, dogodila se scena kakva se rijetko viđa na najvišoj razini F1 automobilističkog sporta. Dok je započinjala borba za pole position, kvalifikacije su obilježile bizarna i prilično amaterska pogreška jedne momčadi koja je nakratko prekinula akciju na stazi.

Treći dio kvalifikacija počeo je u znaku očekivane borbe za najbolju startnu poziciju. U tim trenucima činilo se kako je George Russell imao najbolji ritam i kontrolu nad situacijom, dok su se navijači pitali može li Ferrari u završnici ipak prirediti iznenađenje i uključiti se u borbu za pole position.

Međutim, drama je nastala već pri samom izlasku iz boksa. Bolid mladog Antonellija pušten je na stazu s ventilatorom za hlađenje koji je i dalje bio pričvršćen za automobil. Ubrzo nakon izlaska ventilator je ispao na stazu, što je odmah izazvalo crvenu zastavu kako bi se opasni predmet uklonio.

Situacija se dodatno zakomplicirala kada je na otpali dio naletio Lando Norris. Ventilator se pod kotačima McLarenova bolida rasprsnuo u bezbroj komadića, pa su redari ponovno morali na stazu kako bi očistili ostatke. Srećom, Norrisov bolid prošao je gotovo bez posljedica, prednje krilo pretrpjelo je tek manju ogrebotinu na lakiranju koju su mehaničari brzo uklonili.

Očekivano, zbog puštanja bolida na stazu u nesigurnom stanju momčad Mercedes našla se pod istragom i vrlo je vjerojatno zaradila kaznu.

Nakon prekida kvalifikacije su nastavljene s nešto manje od deset minuta do kraja. U tom trenutku jedino je Oscar Piastri imao postavljeno vrijeme na tablici krug od 1:30, dok su ostali vozači čekali priliku da odrade svoje završne pokušaje. Norris se u tim trenucima nije odmah pridružio koloni bolida na izlazu iz boksa.

Neobičan incident tako je obilježio početak Q3 i na trenutak zasjenio sportsku borbu za pole position, ali i podsjetio koliko i najmanja pogreška u Formuli 1 može izazvati velike posljedice na stazi.

